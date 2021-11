Hacia un acuerdo con el FMI, el BCRA no intervino en bonos y saltó el dólar Bolsa

Pasadas las elecciones de medio término, la mesa del Banco Central le dio el gusto a lo que viene pidiendo el Fondo Monetario Internacional: nivelar los tipos de cambio, ya que no se aguantaba más la pérdida de reservas por el subsidio que se le daba al dólar.



El MEP, que hasta el viernes pre elecciones estaba subsidiado por el BCRA a $ 184, ahora se disparó a $ 200, al ser el primer día desde hace cuatro meses en que el Central no interviene comprando bonos en dólares AL30. Sólo en las tres ruedas previas a los comicios, puso más de u$s 100 millones de las reservas para tenerlo en una suerte de "Precios Cuidados" del dólar.

La estrategia de la autoridad monetaria era clara: fomentar el puré de comprar dólares baratos en la Bolsa para revenderlos luego en el mercado paralelo , para así abastecer de divisas a las cuevas, para que el billete bajara así de los $ 207 hasta los $ 200.

Ahora, por el sólo hecho de que esta expectativa llega a su fin, el informal subió a $ 200,50. El contado con liquidación, en tanto, subió a $ 210, con el mismo volumen que venía hasta ahora: u$s 64 millones, mientras el MEP, que venía moviendo más que el CCL, se desplomó en su volumen negociado, al descender a u$s 25 millones, ya que no existe el incentivo del subsidio.

Fin del cepo al cepo

Ahora, la próxima movida, a tono con los pedidos de los no cepos del FMI y de no regalar los cada vez más escasos dólares líquidos de las reservas, es desarmar la prohibición de comprar más de u$s 17.000 semanales de AL30. Si el Central ya deja de intervenir en ese bono, y sale lo mismo que los demás, no tiene sentido tener esa regulación.

Y sacarla, sería un paso más de los que tanto le gusta a madame Kristalina. Por lo que sería visto como un acercamiento al tan ansiado acuerdo con el Fondo.

Sin embargo, al final de la rueda se vio a otro organismo gubernamental, que no es el Central, poniendo dólares en el GD30, con lo cual lo hizo bajar de precio, pero fue un monto chico, según estiman los traders que están en el minuto a minuto de las pantallas.



Sinceramiento

"En realidad se sinceró el precio del MEP, al salir del subsidio se ve el valor real, que es el de $ 200. Con eso ya no tiene sentido todas las otras restricciones", describen los brokers.