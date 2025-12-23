Kast activó una agenda minera con Milei y empresarios y dejó abierta la incógnita Daza

El gobierno espera aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado este viernes, y de esta manera anotarse una victoria antes del año nuevo. En horas frenéticas antes de la Navidad, Diego Santilli negocia con gobernadores en una cámara dónde La Libertad Avanza no tiene mayoría propia. Qué factores claves se avecinan .

Javier Milei sufrió una derrota en Diputados, no se lograron las modificaciones que quería y no se pudo voltear el financiamiento a Universidades y Discapacitados. En este sentido, los libertarios quieren negociar incorporaciones para el día de la sesión.

Diputados prensa

El nuevo plan sería no derogar las leyes de emergencias, sino cambiar las leyes vigentes.

Para lograrlo, los libertarios deben negociar el apoyo de los gobernadores. El ejecutivo estaría negociando con los peronistas, los senadores que responden al catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Saénz y el tucumano Osvaldo Jaldo.

Pese a que en el Senado insisten con que no habrá modificaciones en el texto, el senador Carambia lo puso en duda: “Esto es minuto a minuto, vamos a ver”, dijo este lunes a la prensa acreditada en la Rosada.

Desde el Ejecutivo consideran que tienen 38 votos asegurados, y con la posibilidad de llegar a 44, todos menos el peronismo. La idea es que en el recinto se propongan modificaciones.

Los senadores del bloque peronista Convicción Federal votarían en general el Presupuesto 2026, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con integrantes de la bancada.

Sin embargo, aclararon que no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebres relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la expresidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta en la bancada que preside José Mayans.

El bloque está integrado por Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Tanto Andrada como Mendoza responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

El oficialismo no incluirá el Capítulo XI, que fue rechazo en su paso por Diputados y que contenía las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El gobierno también estaría en diálogo con ciertos gobernadores de Provincias Unidas. La clave está en el correntino Gustavo Valdés. El ahora exgobernador, que si bien no forma parte del bloque de Provincias Unidas pues lidera el radicalismo, estaría enojado con el Ejecutivo.

“Provincias Unidas sigue negociando con el gobierno, hay ruidos”, indicó una fuente del espacio a El Cronista.

Fuentes calificadas, confirmaron a este medio que Valdés está enojado con Milei por el voto en contra de LLA en el Presupuesto provincial. El correntino ya votó en contra del gobierno en Diputados y la molestia no ha cesado.

Según una voz cercana al chubutense Nacho Torres, la principal preocupación es por las cajas jubilatorias y los ATN.

Desde Córdoba advirtieron que no hubo ninguna transferencia a la provincia en enero y no se pagó la deuda de Nación con las cajas provinciales.

“Hay cosas que no se cambian, si no querés aportar caja jubilaciones, bicombustibles, universidades, discapacidad, educación y salud; si no envías los aportes a las cajas no transferidas”, expresaron desde la provincia de Martín Llaryora y señalaron que el gobierno eligió una pelea con las dos provincias más grandes del bloque; Córdoba y Santa Fe.