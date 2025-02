¿"Precios adelantados" a lo Caputo o dólar atrasado?: la respuesta, en el índice "Big Mac"

A propósito de las declaraciones del Ministro de Economía, Luis Caputo, que apuntó que en la argentina existen precios que "están adelantados" y que esto no responde a un atraso en el precio del dólar, un informe privado analizó los p rincipales factores que se ponen en juego .

El titular de hacienda apuntó a la falta de competencia, que permite que el empresario que produce a nivel local coloque precios más altos que en otros países y apuntó contra los textiles.

"Una empresa argentina de ropa, la misma prenda, en Chile, la vende a mitad de precio, sale u$s 250 y u$s 500 acá", dijo y explicó que "no la vende a u$s 500 en Chile porque hay competencia, hay prendas similares".

"La idea básica de LLA es que los empresarios argentinos no están sometidos a la competencia internacional y eso les permite poner precios más alto, tener márgenes de ganancia mayores y, por consiguiente, el consumidor obtiene un menor beneficio", explica un informe de la consultora PXQ que dirigen Emmanuel Álvarez Agis y Cynthia De Paz.

Competencia y avaricia

Para dilucidar la disyuntiva ¿precios adelantados o dólar atrasado? PXQ, analizó 3 factores que afectan el nivel de precios interno y cuestionó el argumento de Caputo que asocia la mayor apertura comercial con la reducción en la evolución de precios.

"Si bien Argentina sigue siendo una economía relativamente cerrada (la más cerrada del continente junto con Brasil), desde la asunción de LLA la economía incrementó su grado de apertura", aseguran y detalla medidas como la e liminación de SIRAs y del Impuesto PAIS sobre las importaciones y el acortamiento de los plazos de pagos de importaciones .

En este punto, explican que si en diciembre 24 la economía estaba más abierta que un año atrás, "si bien el nivel de precios domésticos podría seguir estando por encima de su comparativo internacional, esa diferencia, ceteri paribus, debería haberse reducido".

En segundo término aborda el grado de "avaricia" empresarial, que según la visión oficial es un factor relevante, sin embargo, plantea que en un año de profunda recesión con fuerte "ajuste fiscal" y apertura económica "no es dable pensar que los empresarios hayan podido incrementar su nivel de ´voracidad´".

El Big Mac, revelador

Por último, para analizar la incidencia del tipo de cambio, el informe hace referencia a la reciente publicación del "Índice Big Mac" de la revista especializada The Economist. La Argentina encabeza el podio del ranking de América Latina y se coloca segunda a nivel internacional.

Este resultado, "pone en duda el argumento oficial que responsabiliza a la falta de apertura de la economía, puesto que este indicador busca ser un reflejo del grado de desalineamiento del tipo de cambio de cada país", indican los analistas.

Para reforzar la idea, el informe se centra en cómo evolucionaron durante el primer año de gobierno los 2 tipos de cambio relevantes y explican que desde la devaluación de diciembre de 23, el tipo de cambio oficial sufrió una apreciación real del 34% y el paralelo (CCL) de 57%.

Luego, en un mapa de color comparan el nivel del precios de un conjunto de productos de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Mientras que Brasil, "se pintó de verde, es decir, se abarató en la comparación internacional" por la depreciación del real, la columna de la Argentina "se pintó de rojo".

Por último, para concluir en que "no se adelantaron los precios, se atrasó el tipo de cambio", los economistas muestran que una canasta de alimentos en bebidas comprada en Argentina era en octubre de 23, 57% más barata que la misma canasta comprada en el resto de los países. En cambio, esa misma canasta era 13% más cara en diciembre de 2024.

"Como se observa, la economía argentina está más abierta, nuestros codiciosos empresarios están más amenazados por la competencia y, así y todo, los productos en el mercado local son más caros que en el internacional", concluyen.