Prat-Gay pidió denunciar penalmente a Axel Kicillof por los juicios perdidos en el exterior

El exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay pidió "denunciar penalmente" al gobernador bonaerense Axel Kicillof por los juicios que la Argentina perdió en el exterior.

El economista estimó que el costo de las malas políticas de Kicillof asciende a u$s 35.000 millones, una cifra que actualizada a la inflación de los Estados Unidos supera los u$s 40.000 millones.

El exfuncionario usó el término de "kicicostómetro" en las redes sociales para referirse a "los costos de las malas políticas de Kicillof" y por medio de un cuadro afirmó que las decisiones del ministro de Economía de Cristina Kirchner le costaron al país millones de dólares.

El fallo adverso publicado hoy en Londres aumenta su legado financiero en US$1.450 millones.

La aguja ya supera los US$35.000 millones.

"En su momento, denunciamos penalmente a Cristina Kirchner y a Guillermo Moreno porque pagaron de más con el cupón de PBI, porque inflaron el crecimiento económico y había que pagarles a los bonistas por un crecimiento que no había existido", explicó Prat-Gay esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia.

"El juicio no avanzó, pero quedó demostrado que pagaron de más, calculamos u$s 2.386 millones. Es inconcebible que vengan bonistas y reclamen que el Gobierno pagó de menos, pero lo que sucedió es que Kicillof cambió la cláusula de cálculo de PBI y los bonistas dijeron que eso fue de mala fe y que, por lo tanto, tienen que ser resarcidos. Eso es absurdo, no podría haber prosperado con una buena defensa del Estado", añadió.

"Entonces, fue muy desprolijo lo que hizo Kicillof, pero no creo que eso deba haber llevado a los bonistas a reclamar. Sin dudas, hubo gente que manejó el Estado como si fuera un centro de estudiantes. Ahora están llegando las consecuencias de todas las malas decisiones, de las canchereadas, de las prepotencias, que no pagan ellos, sino todos los argentinos a través del endeudamiento", agregó el exministro de Economía de Mauricio Macri.

Argentina perdió este miércoles una demanda en Londres ante cuatro hedge funds y deberá pagar 1330 millones de euros correspondientes a los valores vinculados al producto interno bruto (PIB) de Argentina en 2013, comúnmente conocidos como "cupones PBI".

Según la agencia Reuters, la demanda fue interpuesta en 2019 ante el Tribunal Superior de Londres por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que reclamaron una indemnización de hasta 643 millones de euros.

El juez Simon Picken falló a favor de los cuatro fondos y sentenció el país a pagar el monto mencionado más intereses. El magistrado también dictaminó que Argentina deberá pagar unos 1330 millones de euros en relación con todos los valores vinculados al PIB, de los que los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%.

Qué son los cupones PBI y por qué se habla de manipulación de las estadísticas del Indec

Los Valores Negociables Vinculados al PBI debutaron en 2005 cuando Roberto Lavagna, por entonces ministro de Economía, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, llevaron adelante la reestructuración de la deuda defaulteada en 2002.

Estos instrumentos, que fueron coloquialmente conocidos como "cupones PBI", determinaban pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superara 3%.

El mecanismo se pergeñó como un estímulo para que los bonistas ingresaran al canje de deuda -el país pagaría más si su economía crecía- y rápidamente los cupones PBI se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local ante el crecimiento a "tasas chinas" que tuvo lugar durante la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner.

El panorama auspicioso cambió a partir del segundo mandato de la hoy vicepresidenta, cuando los datos de PBI que publica el Indec, controlado por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, comenzaron a ser manipulados y el sentido de los cupones se desvirtuó.

Así, a partir de 2012 no hubo nuevos desembolsos por ese concepto.

En 2018, ya en pleno gobierno de Mauricio Macri, los datos del crecimiento económico cuestionados por los cuatro fondos fueron revisados y se determinó que durante 2013, el año de la polémica, el PBI había crecido 2,4%, por debajo del umbral que gatillaba los pagos.

Esos pagos no concretados fueron los que generaron la demanda que hoy fue resuelta en Londres.