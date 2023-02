Potenciar Trabajo, Programa Acompañar, Becas Progresar y bono jubilados ANSES: el Gobierno estudia adelantar nuevos aumentos

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, confirmó el lunes la posibilidad de que el Gobierno convoque de manera anticipada a un nuevo plenario del Consejo del Salario "para que no se siga perdiendo con la suba de precios" .

"Nos desvela convocar a las paritarias y al Consejo del Salario para que no se siga perdiendo con la suba de precios. La gente compra igual, con precios que no debería convalidar. Y eso no nos ayudó. También hubo algunos problemas estacionales" , señaló el funcionario en diálogo con AM 750.

De Mendiguren confirmó la evaluación de una nueva etapa de revisión anticipada del Salario Mínimo, Vital y Móvil

El espacio institucional integrado por representantes de los trabajadores, empleadores, dely el(gobiernos provinciales) fijó en noviembre y a través de lala etapa de revisión para marzo 2023. Sin embargo, la fecha del cónclave podría efectuarse en las próximas semanas ante la aceleración del ritmo inflacionario experimentado en enero.

"Nos preocupa. Esto sucede entre otras razones porque en la temporada hubo un movimiento de turismo y abusos de precios, el límite lo pone muchas veces la capacidad de compra de la gente" , sumó de Mendiguren.

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el índice de inflación del primer mes, cifra que para los consultores privados podría escalar al 6% . De concretarse, la disparidad con los ingresos de trabajadores registrados volverá a ubicarse por detrás de la medición interanual con la que finalizó 2022 mientras que, para los informales, el rojo se acentuaría a un 13,6% .

"Nosotros pensamos que una devaluación brusca hubiera traído un problema enorme a la Argentina porque sin reservas, con la inflación que tiene el país y la licuación del salario real esa combinación es terrible. Por eso, hacemos todos los trabajos que hay que hacer para desalentar las expectativas" , enfatizó al ser consultado por las medidas también en evaluación.

Potenciar Trabajo





Los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social perciben de manera mensual un Salario Social Complementario, equivalente al 50% del Salario Mínimo vigente por mes de liquidación.

Tras el incremento del 20% definido en noviembre pasado y en cuatro tramos, su valor actual asciende a $ 67.743. Luego en marzo 2023 escalará a $ 69.480 .

Programa Acompañar



El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará en marzo 2023 el haber del Programa Acompañar de $ 67.743 correspondiente a febrero, monto equivalente al 100% del Salario Mínimo.

Su valor volverá a incrementarse en abril (liquidación marzo) a $ 69.480, tras la absorción del 3% del último tramo de actualización del 20%.

Becas Progresar





El Ministerio de Educación toma en uno de sus requisitos de inscripción a las Becas Progresar 2023 el monto del Salario Mínimo vigente al momento de iniciar la etapa de evaluación.

Según estipula en el sitio web, las y los solicitantes al igual que su grupo familiar, no podrán mostrar registros por ingresos superiores a tres Salarios Mínimos . En la actualidad el tope trepa a $ 203.229.

Bono jubilado ANSES



ANSES activa de manera extraordinaria y de manera mensual la liquidación de un bono equivalente al diferencial resultante entre el haber mínimo jubilatorio y el Salario Mínimo vigente .

Los jubilados ANSES del régimen del 82% Móvil suman un bono extra por el diferencial con el Salario Mínimo

El beneficio impacta únicamente en las y los jubilados del régimen del 82% móvil, que hayan accedido al sistema previsional sin moratoria alguna y con más de 30 años de aportes.

"El Estado nacional garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta (30) años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del SMVM" , señala el artículo 125 bis incorporado a la Ley 24.241.