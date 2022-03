Pichetto, contra La Cámpora: "El Lollapalooza tuvo más gente que la marcha de ayer"

El auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto , se refirió esta tarde a la convocatoria de La Cámpora en la movilización por el Día de la Memoria: "El festival Lollapalooza creo que tuvo más gente que la marcha" .

El ex senador del Partido Justicialista resaltó en primer lugar que la política en el Congreso dio "una respuesta racional" al aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que evitaba "un mal mayor que es el default" ; apreciación a la cuál su entrevistador, el periodista Alejandro Bercovich, le añadió: "Esto hay gente que no lo comparte dentro del propio oficialismo, mucha gente, a juzgar por lo que fue la columna de La Cámpora ayer".

¿Qué pasará con las metas acordadas con el FMI?



Máximo Kirchner rompió el silencio: "No queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy"



Tras relativizar los dichos de Bercovich con la chicana acerca de la convocatoria de la organización liderada por Máximo Kirchner, Pichetto dijo que "el hecho del 24 de marzo tiene que servir para reflexionarlo. Tampoco hay nada para festejar" .

"Pero lo que quiero manifestar es que... es un día para reflexionar y consolidar la democracia, pero en términos de orientación hacia donde va el país creo que no modifica mucho . Creo que estuvo más planteado en términos del proceso interno del Gobierno, de un sector [el kirchnerismo] que es el dominante", sostuvo.





MAURICIO MACRI, EL 24 DE MARZO Y LA EVENTUAL CANDIDATURA EN 2023

Ante la pregunta por la falta de pronunciamiento del ex presidente Mauricio Macri por los 46 años del inicio de la dictadura cívico militar, Pichetto marcó: "Para mi son temas anecdóticos que no hacen al análisis de este tema. Todos coincidimos que la salida es por el lado de la política y por la consolidación de más democracia y de mejor calidad" .

"El pasado hay que mirarlo para que no se vuelva a repetir, mucho más cuando ese pasado encierra situaciones muy atroces. Ahora, la Argentina también tiene que mirar para adelante y tiene que construir un camino de unión nacional", afirmó.

El auditor general también respondió sobre si el ex presidente debería o no candidatearse al Ejecutivo en las próximas elecciones: "Yo ese derecho no se lo quito a nadie ".

"Los ex presidentes siempre tienen un marco de gravitación y de reconocimiento nacional muy importante. Son identificados en cada uno de los pueblos y ciudades del país. Me parece que es un proceso en Juntos por el Cambio que está en desarrollo, hay aspiraciones legítimas de todos los candidatos. Yo no se le impugnaría a priori ", dijo.





LA DISCUSIÓN ACERCA DE LA DOLARIZACIÓN ARGENTINA

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, propuso días atrás una dolarización de la economía argentina si llega a ser Presidente. Consultado con respecto a esta discusión, Pichetto sostuvo que "no me parece que sea una salida que permita estabilizarse. Hay que construir un plan de estabilización, ordenar los recursos, tener un orden fiscal y un proyecto de desarrollo y crecimiento" .

Finalmente concluyó: " Yo no coincido con ese tema de la dolarización, no coincidí en el 2001. Eso perdería la soberanía monetaria . No creo que sea conveniente. Me parece que estos debates tienen un plano secundario frente a un proyecto político que tiene que generar confianza, esperanza y expectativas de cambio".