Miguel Ángel Pichetto lleva décadas en el centro de la política argentina: fue senador histórico del peronismo, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019 y hoy conduce el bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados. Tras años de acercamiento a la centroderecha, el legislador comenzó a trazar un regreso político al peronismo, convencido de que del gobierno libertario de Javier Milei no surgirá una salida sostenible. Su propuesta: un frente de centro nacional, capitalista y productivo, que abandone lo que él llama “el esquema viejo de intervencionismo”. La movida cobró visibilidad a fines de febrero, cuando Pichetto se reunió con Cristina Kirchner en su residencia de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena, en un encuentro que él mismo calificó de fraternal y en el que no hubo reproches ni pases de factura. Le transmitió su visión sobre la necesidad de construir un frente nacional similar al que Lula da Silva armó en Brasil para enfrentar a Bolsonaro, reuniendo partidos democráticos del centro sobre la base de un programa capitalista y productivo. A continuación, los ejes centrales del diálogo que mantuvo con El Cronista: — ¿Cómo evalúa el impacto del modelo económico actual sobre la industria y el empleo? Lograron destruir una parte de la industria. Lo que pasa es que, en el 76, la industria era muy fuerte, los salarios eran muy altos en términos per cápita para Latinoamérica. Pero hoy tenés destruido el salario y destruido el empleo. Y lo que plantean ellos como opción de reconversión —el petróleo, la minería, el trabajo en la Patagonia— genera trabajo, sí, pero es un trabajo focalizado. La pregunta es: ¿dónde va la gente cuando pierde el empleo en los sectores urbanos, en las periferias de las grandes ciudades? Va al desempleo, a la miseria, a la decadencia, a la marginalidad. — ¿Eso puede tener consecuencias electorales para el oficialismo? -Este año no tienen que buscar resultados todavía, pero el año que viene, toda esa marginalidad se les va a volver en contra. Si eso no cambia, va a jugar en su contra en las posibilidades electorales. — Usted está construyendo un armado político propio. ¿Cómo viene avanzando? Está recién arrancando, pero está pegando fuerte y teniendo impacto. Voy a recorrer la Argentina, visitar gobernadores, conversar con intendentes. Creo que el peronismo requiere de una apertura y un debate. El primer tema es qué visión de país tenés. ¿Qué mirada tenés sobre los sectores más sensibles de la sociedad, que hoy están siendo golpeados con la caída del salario, la pérdida de empleo, el deterioro de la educación? La inversión educativa de este gobierno es la más baja de los últimos 70 años. Si vos volves a la reconstrucción de un mundo planero...no va — Usted habla de un capitalismo productivo. ¿Qué significa eso concretamente? -Lo primero que tenés que definir es que gobernar no es sacar leyes, como cree este gobierno, que piensa que el milagro es sacar leyes. Gobernar es generar trabajo. Es la vieja definición del general Perón. Eso implica un capitalismo productivo, estar inserto en el mundo, no generar miedos. No podés tener una propuesta en la que en los primeros 30 días de gobierno el dólar vuele de 1.000 a 10.000, porque no tenés confiabilidad. Tenés que dar previsibilidad también en el sector financiero, generar condiciones. La Argentina tiene potencialidades, lo que ocurre es que eso no cubre la expectativa del trabajo urbano. Hoy mismo cerró una fábrica de ropa interior en Parque Chas, acá en Capital, 250 personas en la calle. — El oficialismo se alegra que ustedes estén armando algo. Ritondo dijo que no hay que dar por muerto al kirchnerismo. No hay que dar por muerto al peronismo. El kirchnerismo es una visión, ocupó una etapa histórica, tiene luces y sombras. Hubo etapas buenas que son superiores a la gestión de este gobierno, pero también hubo errores: la persistencia en un modelo de distribución sobre la base de que no había crecimiento. Una estructura organizacional planera que distribuía recursos alegremente con los gerentes de la pobreza, eso fue negativo. Hay cosas que hay que revisar. — Se reunió con Cristina Fernández. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue una charla fraternal, de reencuentro con alguien con quien compartí 30 años de mi vida política. No hablamos del pasado, fue una charla inteligente en ese sentido. Ella está mirando la realidad del presente y del futuro, está analizando la política exterior. Tenemos una cercanía generacional también. Éramos muy jóvenes cuando empezamos. — ¿Está dispuesta Cristina a hacer una autocrítica? -No hablamos del pasado. Creo que fue una charla inteligente en ese sentido. Pero yo creo que ella está mirando hacia el futuro. Fue una charla fraternal, de reencuentro, con alguien con quien compartí 30 años de mi vida. Es lo que percibí. — En el Congreso, ¿qué agenda legislativa está impulsando? -He trabajado sobre el tema de la defensa del aluminio y del acero, proponiendo un arancel del 50% para frenar el dumping chino. Es un tema serio. Lo que hay que mirar es que hay cosas que te venden con fachada y todo, y vos te las querés creer. Los petroleros no podían comprarle acero a China por la conflictividad que eso genera con Estados Unidos, y los chinos lo que hicieron fue un fronting con la India: el laminado es chino y la terminación la hacen allá. — ¿Qué pasa con YPF y las inversiones en Vaca Muerta? -YPF también está importando insumos para Vaca Muerta desde China. También ha vendido hamburguesas y vendió Manantiales, que era un yacimiento que estaba rindiendo y era bueno. Y el señor Marín no informa de nada de esto al Congreso. — ¿Cómo ve las inversiones en su región, la Patagonia? -Hay cosas muy valiosas. El proyecto del oleoducto hasta Punta Colorada es un hecho realmente importante. Estuvieron Marín y el gobernador de Río Negro en Sierra Grande y en San Antonio Oeste. Y después están las inversiones de Bulgheroni que me parecen muy importantes: dos barcos gasificadores, uno en el 26 y otro en el 27, con terminales en el Golfo que está entre San Antonio y Sierra Grande. Son inversiones concretas que hay que reconocer.