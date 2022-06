Petróleo: el barril se hunde más de 3 dólares tras la suba de tasas en EE.UU y temor por la demanda

Los precios del petróleo cayeron más de tres dólares este miércoles, en un escenario en el que mercado de la energía se mostró preocupado por la demanda luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera su tasa de interés clave en 0,75 puntos porcentuales.

Con este dato, los futuros del crudo Brent del Mar del Norte -referencia para Europa y también en el caso de Argentina- para agosto cerraron con una baja de 2,7 dólares , o lo que es lo mismo 2,2%, hasta u$s 118,51 el barril, aunque tuvo una leve recuperación tras haber bajado hasta los u$s 117,75 el barril de 59 litros, informó la agencia Reuters.

Por su parte, el crudo WTI de Estados Unidos, con referencia en el Golfo de México, para entrega en julio resignó u$s 3,62 o 3,04%, hasta u$s 115,31 el barril, recuperándose parcialmente desde un piso de u$s 114,60.



Qué hay detrás de esta baja del crudo

Este miércoles la Reserva Federal (Fed), que es el banco central de Estados Unidos, decidió aplicar la mayor suba de tasas de interés desde 1994, lo que también impactó en un alza del índice dólar, que tocó su nivel más alto desde 2002.

El punto es que un dólar más fuerte hace que el petróleo -que se comercializa en la moneda estadounidense- sea más caro para quienes tienen otras divisas, lo que a su vez reduce la demanda, afectando en consecuencia al mercado petrolero .

En este contexto, la producción de crudo de Estados Unidos, que se ha venido estancando en los últimos meses, aumentó en 100.000 barriles por día (bpd) la semana pasada para llegar a 12 millones de bpd. Éste es el nivel más alto desde abril de 2020 , de acuerdo a lo reflejado por los datos de la Administración de Información de Energía (EIA).

"Un poco de ese repunte en la producción nacional tal vez sea la primera señal de que habrá más (bombeo)", dijo John Kilduff, socio y analista de Again Capital LLC, citado por Reuters.

Perspectivas en Estados Unidos

Por otra parte, los datos también mostraron una acumulación en las existencias de crudo de Estados Unidos y en los inventarios de los destilados. La gasolina, en tanto, tuvo una caída sorpresiva en las vísperas del verano en el hemisferio norte, cuando normalmente crece la demanda por cuestiones estacionales.

Así, se combinaron las dudas sobre la demanda futura de crudo , con un rebrote del coronavirus en China , que generó temores de una nueva fase de confinamientos.