Peligran futuras jubilaciones de ANSES: 800.000 personas podrían no cobrar en 2023

Algunas jubilaciones abonadas por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) corren peligro en 2023 si el Gobierno no logra aprobar una ley en Diputados por una medida que ya no puede prorrogarse, y que afectaría a 800 mil personas que no podrían cobrar sus haberes pese a haber superado los 60 años para las mujeres y los 65 para los hombres.

El año empieza a llegar a su fin y aun no se pudo aprobar el proyecto de ley en el Congreso, que permitiría que aproximadamente 800 mil personas puedan acceder a su jubilación durante 2023. La medida ya tiene media sanción en el Senado, pero se complicó su paso por la Cámara Baja.

El texto que se presentó fue elaborado por Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, ambos legisladores oficialistas, y obtuvo media sanción en el Senado a mediados de este año con 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 en contra. Según trascendió, en Diputados faltarían siete votos para poder aprobarlo.

La ANSES explicó que si bien significará una mayor inversión para el Estado, se va a reducir la cantidad de personas que tramiten la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta última otorga el 80% de una jubilación mínima, que actualmente se encuentra en $ 50.155, a quienes no cumplan con las condiciones para entrar en la moratoria.

¿Cómo saber cuál será mi haber?: peligran algunas jubilaciones para 2023

Las jubilaciones que se encuentran en riesgo son las de aquellas personas que deberían empezar a cobrar sus haberes el próximo año, pero que no llegan a los años necesarios y necesitan entrar en la moratoria previsional. La ANSES calcula que el número de personas que estarán en esa condición en 2023 son 800 mil, y se sumarán a las casi 6 millones que actualmente cobran jubilaciones y pensiones.

La moratoria actual venció el 23 de julio pero fue prorrogada por decreto hasta el 31 de diciembre, una posibilidad que en este caso no podrá ser utilizada nuevamente. El paso por el Congreso del proyecto de ley es la única forma de que las personas con menos de 30 años de aportes puedan lograr la jubilación.

Desde ANSES aseguraron que, de no aprobarse la medida, las mujeres serán las más afectadas ya que pueden jubilarse desde los 60 años mientras que la PUAM, que seguiría vigente, solo puede tramitarse desde los 65 años. Algo que dejaría una ventana de tiempo entre ambas edades en la que no cobrarían.

"Da respuesta a una situación urgente, ya que, de no sancionarse la ley, a partir de 2023 comenzará a caer notablemente la cobertura jubilatoria" , advirtieron desde ANSES.

ANSES: CUÁNDO COBRan JUBILADOS Y PENSIONADOS CON HABERES MENORES A $48.729

DNI terminados en 0: martes 8 de noviembre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de noviembre

DNI terminados en 2: jueves 10 de noviembre

DNI terminados en 3: viernes 11 de noviembre

DNI terminados en 4: lunes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: martes 15 de noviembre

DNI terminados en 6: miércoles 16 de noviembre

DNI terminados en 7: jueves 17 de noviembre

DNI terminados en 8: viernes 18 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 22 de noviembre

