Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

Patricia Bullrich será la nueva ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. A pesar de que la excandidata a presidenta se había negado a ocupar ese cargo días atrás, la idea reflotó con fuerza en las últimas horas con la incorporación de exintegrantes cambiemitas al equipo libertario.

"Confirmamos a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Nación", confirmaron desde la vocería de La Libertad Avanza a El Cronista.

La presidenta del PRO ya había ejercido el cargo durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, y vuelve a la misma función en el marco de un acuerdo con La Libertad Avanza. Bullrich quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 22 de octubre pasado y por intermedio de Macri aceptó acompañar a Milei de cara al balotaje y hacer campaña junto a él.



De esta manera, la presidenta del PRO ratifica su incorporación en el gabinete del presidente electo, alianza política-estratégica que ya se había consumado en el Pacto de Acasusso realizado con Mauricio Macri. Se trata de la sexta cartera confirmada después de Interior, con Guillermo Francos; Capital Humano, con Sandra Pettovello; Relaciones Exteriores, con Diana Mondino; Infraestructura, con Guillermo Ferraro; y Justicia, con Mariano Cúneo Libarona . En tanto, Luis Caputo resta ser oficializado como titular de Economía por parte de La Libertad Avanza .

Antes de la formalización, la titular del PRO había dicho que "nadie me propuso nada cara a cara". "No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir", enfatizó.



Milei, Villarruel y Bullrich en el acto de cierre de campaña de hace una semana.

Bullrich admitió previamente que rechaza la posible fusión de Seguridad y Defensa, algo que impulsaba la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, quien buscaba capitalizar las titularidades de ambas áreas. Aún se desconoce quién puede llegar a ser el ministro de Defensa de la gestión libertaria y si también irá para alguien del PRO.

Ambas dirigentes habían mantenido un encuentro semanas atrás, en el que conversaron cara a cara por primera vez. " No nos conocíamos personalmente más que de un cruce en un canal. Charlamos y nos conocimos, una le dio a la otra ciertas tranquilidades y frases donde estamos poniendo cierta bienvenida a la otra" , contó la compañera de binomio de Milei.

Entre las propuestas que tuvo su candidatura, Bullrich indicó que combatiría el narcotráfico y el crimen organizado con el envío de fuerzas de seguridad federales con el apoyo de Fuerzas Armadas a Rosario y el conurbano, y controlaría los precursores químicos . También prometió "orden público" en las calles y terminar con "los bloqueos, las ocupaciones y los cortes ilegales".

Según propuso durante su campaña presidencial, la futura ministra de Seguridad busca reformar el artículo 34 del Código Penal "para establecer la legítima defensa especial para los agentes que, en servicio o fuera de él, intervengan para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas"; quiere terminar con el delito organizado en las cárceles y bajar la edad de imputabilidad, algo en lo que acuerdan con el mismo Milei.