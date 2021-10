Patricia Bullrich cruzó a Hugo Moyano: "No voy a bajar a un barro al que está acostumbrado"

Patricia Bullrich, titular del PRO, cruzó este sábado al presidente de Independiente, Hugo Moyano , quien responsabilizó a la oposición por el violento enfrentamiento entre barras, y que trató de borracha a la ex Ministra de Seguridad .

"No cabe duda que fue armado por la oposición. Nosotros con la barra no tenemos nada que ver. Si alguien se puso firme con eso, fuimos nosotros", acusó el líder camionero.



Además, el ex secretario general de la CGT ironizó sobre el interés de Patricia Bullrich de influir en la vida política del club de Avellaneda. "La Bullrich quiere sumarse a Independiente. Debe ser porque somos los que más copas tenemos. Ella de copas sabe bastante. Debe tener ese interés. Como somos Rey de Copas, se debe sentir muy cómoda", lanzó el presidente del "Rojo".

Al respecto, la titular del PRO afirmó: "No voy a bajar a un barro al que Moyano está acostumbrado. No hay dudas de que tiene que haber un cambio en Independiente".

La ex diputada nacional denunció que "Independiente ha sido manejado con fondos del Sindicato de Camioneros" y contó su experiencia como socia: "A mí me echaron de Independiente. Me sacaron el carnet de un día para el otro. Cuando Cantero era presidente yo me asocié, porque me parecía que era una aire nuevo", afirmó en declaraciones radiales.

Por su parte, Bullrich reconoció su intención de involucrarse en la vida política del "Rojo", pero aclaró que no busca meterse en la Comisión Directiva.

"No es que me interese participar en la conducción de Independiente. A mí me interesa la transparencia en todos lados y voy a apoyar a aquellos que realmente quieran un club transparente", explicó.

Cabe mencionar, que Independiente concurrirá a las urnas en diciembre próximo para renovar sus autoridades.