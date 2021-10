Hugo Moyano contra la oposición: "Buscan modernizar la esclavitud con trabajadores sin derechos"

En el último tiempo se presentaron en el Congreso una serie de proyectos diversos para actualizar el sistema de indemnizaciones por despido por un esquema más moderno que reduzca los juicios laborales: el senador radical Martín Lousteau, por ejemplo, presentó un plan para poner en marcha un Fondo de Cese Laboral enfocado en las PyMes , mientras que el empresario textil dueño de TN Platex, Teddy Karagozian, aboga por la "Mochila Argentina" , un Seguro de Garantía de Indemnización similar al de Lousteau.

El diputado opositor, Héctor Antonio Stefani, quién sirve a Tierra del Fuego, también presentó un proyecto mientras que, nuevamente de parte del sector privado , la asociación de Industriales Pyme de Argentina (IPA) también abogan por modificaciones en ese sentido.

Las 4 propuestas para cambiar indemnizaciones: cómo pueden impactar en el empleo

El debate se encuentra en boca de todos, con partidarios y detractores de ambos lados: en este último grupo se posiciona Hugo Moyano, el Secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones , quién apuntó contra Juntos por el Cambio por querer "modernizar la esclavitud con trabajadores sin derechos" a través de una modificación de las indemnizaciones.

En diálogo con el programa Toma y Daca, que se emite por AM 750, Moyano fue terminante contra la oposición, la cual aseguró que " tiene desprecio por los trabajadores con derechos" ya que, según su lectura, desde Juntos por el Cambio " buscan quitar derechos, quitar conquistas, todo lo que protege al trabajador y eliminarlo , y esa es claramente la esclavitud moderna que ellos quieren imponer".

No obstante, el sindicalista aseguró que estos proyectos no van a ser exitosos porque, según él, "en las elecciones del 14 de noviembre no van a ganar porque estamos trabajando mucho con los trabajadores y con distintos sectores de la sociedad", indicó Moyano convencido de una futura victoria del oficialismo a pesar de los resultados de las PASO.

Además, también agregó que ahora la oposición habla de que "puede haber fraude" en las próximas legislativas " porque saben que el Frente de Todos va a dar vuelta las elecciones y que la gente va a salir en contra de todas las pretensiones que tiene esta gente (la oposición) quitándole los derechos a los trabajadores ".

En este sentido Moyano apeló a quienes no fueron a votar en las PASO por una serie de motivos, entre los que destacan la pandemia y la apatía política , y aseguró que en noviembre estos se presentarán en las urnas para "dar vuelta la situación": "Estoy convencido" , afirmó esperanzado el sindicalista de Camioneros.

Y agregó: " Estamos trabajando mucho con los trabajadores para dar vuelta el resultado de las PASO . El Gobierno está haciendo el esfuerzo necesario para que la crisis no continúe afectando a la gente".

Luego, consultado respecto a la crisis política interna que sufrió el oficialismo luego de su mal desempeño en las PASO, lo que llevó a unos 10 funcionarios del presidente Alberto Fernández a poner su renuncia a disposición de este con una tensa carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner entremedio que derivó en un amplio recambio ministerial, Moyano le bajó el tono al conflicto .

" En Estados Unidos se prendió fuego el capitolio y qué pasó. Nada. Acá piensan que por una carta de la vicepresidenta se cae el mundo ", evaluó el dirigente sindical apaciguando la situación.

Por otro lado, se refirió a la negociación de la deuda que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el Gobierno "demostró que en la Argentina no manda" el organismo: "El peronismo siempre ha rechazado que el FMI se meta en nuestra economía", enfatizó.