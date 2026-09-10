El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) reforzó su estrategia de atención directa a las personas trabajadoras al servicio del Estado. El organismo realizó una jornada en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde los derechohabientes pudieron recibir información personalizada sobre sus financiamientos.

Durante el encuentro, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, destacó que el organismo cuenta con un nuevo programa de crédito en pesos, dirigido a quienes todavía no han ejercido su financiamiento para adquirir una vivienda.

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FOVISSSTE ofrece nuevos créditos hipotecarios en pesos

El nuevo esquema representa una alternativa para las personas trabajadoras que todavía no han utilizado su crédito hipotecario.

Durante la jornada, el personal del Fondo explicó las opciones disponibles y orientó a los derechohabientes sobre el monto que podrían obtener.

“Creamos un nuevo programa en pesos y esta es una buena noticia también para las personas trabajadoras que no han ejercido su crédito hipotecario y que en este espacio podrán consultar cuánto les presta el Fondo de la Vivienda” , señaló Maldonado.

Además, las personas interesadas pueden utilizar el Simulador de Crédito FOVISSSTE, una herramienta que permite conocer un monto aproximado de financiamiento.

Para realizar la simulación es necesario:

Contar con la CURP .

Ser persona trabajadora o pensionada del Estado .

Elegir el tipo de crédito que se desea consultar.

En el Crédito Tradicional, seleccionar si se quiere simular en pesos o UMA.

Imagen creada con IA

Derechohabientes con crédito podrán consultar su financiamiento

La estrategia de atención no está dirigida únicamente a quienes todavía no ejercen su crédito. Las personas que ya cuentan con un financiamiento hipotecario también pueden acudir a estos módulos para resolver dudas y realizar consultas relacionadas con su crédito.

“Las personas acreditadas que ya cuentan con un crédito hipotecario podrán hacer las consultas que necesiten. Pueden verificar el estatus de su crédito, obtener la explicación del comportamiento de su crédito, imprimir su estado de cuenta o actualizar sus datos”, explicó la titular del FOVISSSTE.

De esta manera, el organismo busca acercar sus servicios directamente a los centros de trabajo y facilitar el seguimiento de los financiamientos, además de brindar información sobre las alternativas disponibles para acceder a una vivienda.

FOVISSSTE

El programa busca facilitar el acceso a una vivienda adecuada

Durante la jornada en el INBAL, Maldonado destacó que el objetivo es que las personas trabajadoras conozcan las opciones que ofrece el Fondo y puedan ejercer su derecho a una vivienda adecuada.

“Queremos que las y los trabajadores ejerzan su derecho a la vivienda adecuada a través de los créditos del FOVISSSTE con todas las bondades que tienen”, afirmó.

Por su parte, Héctor Hernández Espinosa, director de personal del INBAL, resaltó la importancia de acercar estos servicios a los trabajadores, al considerar que el acceso a una vivienda y la posibilidad de formar un patrimonio tienen un impacto directo en las familias.

La jornada forma parte de las acciones del FOVISSSTE para fortalecer la atención en territorio y ofrecer información clara, acompañamiento y trato digno a las personas derechohabientes y acreditadas.