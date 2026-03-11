La relación entre la política y los jóvenes argentinos atraviesa una paradoja que plantea un desafío directo para el gobierno de Javier Milei. Las nuevas generaciones no rechazan la democracia ni el sistema electoral, pero tampoco parecen sentirse plenamente representadas por la política tradicional ni convencidas de su capacidad para transformar la realidad. En ese terreno ambiguo —de adhesión normativa pero participación limitada— se juega buena parte del futuro del oficialismo. Una encuesta nacional realizada por el Observatorio Pulsar UBA y la Asociación Conciencia a estudiantes de entre 16 y 19 años muestra que la democracia sigue siendo un valor fuerte para los jóvenes. La importancia de vivir en un país democrático obtiene un promedio de 8,25 puntos sobre 10. Sin embargo, la evaluación sobre el funcionamiento real de la democracia argentina es más crítica: el sistema recibe apenas 6,83 puntos. La distancia entre el ideal y la experiencia concreta refleja una generación que cree en las reglas del juego, pero mira con escepticismo su desempeño. Ese matiz es clave para entender el escenario electoral. La mayoría de los jóvenes afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero el consenso no es absoluto: un 15% considera que en ciertas circunstancias un gobierno autoritario podría ser preferible y otro 10% afirma que le da lo mismo vivir bajo un régimen democrático o no. Más que un avance del autoritarismo, los investigadores detectan un fenómeno distinto: distancia e indiferencia frente al sistema político. Para Milei, que llegó al poder con un fuerte apoyo juvenil, ese dato implica un desafío doble. Por un lado, el oficialismo logró capitalizar el desencanto con la política tradicional. Pero por otro, ese mismo desencanto puede convertirse en apatía o volatilidad electoral si las expectativas de cambio no se concretan. La encuesta muestra además una brecha entre compromiso cívico declarado y comportamiento efectivo. El 73% de los jóvenes dice que piensa votar cuando tenga la oportunidad, pero cuando se analiza la participación real entre quienes ya tenían edad para hacerlo, solo el 38% efectivamente votó en al menos una elección. Esto revela que la predisposición democrática existe, pero su traducción en participación no está garantizada. El voto sigue siendo valorado, aunque no necesariamente percibido como una herramienta suficiente para cambiar el país: el 72% cree que votar es importante, pero que no alcanza para decidir lo que ocurre en la Argentina. A esa percepción se suma otro dato relevante para la estrategia política: la participación activa en la vida pública es muy baja. La gran mayoría de los jóvenes no sigue candidatos en redes, no comparte contenido político y casi no participa en marchas o reclamos. La política aparece en sus vidas de forma intermitente, más como un fenómeno ocasional que como una práctica cotidiana. En paralelo, el interés por la política es limitado. Apenas el 29% declara estar muy o bastante interesado en el tema, mientras que la mayoría reconoce tener poco o ningún interés. Para el gobierno libertario esto abre una oportunidad y un riesgo. La oportunidad es que se trata de un electorado menos estructurado ideológicamente y más permeable a narrativas de cambio. El riesgo es que también es un electorado menos leal y más volátil. Además, el estudio revela que el entorno familiar y el capital cultural influyen fuertemente en la relación con la democracia y la política. Los jóvenes que provienen de hogares con mayor nivel educativo o mayor acceso a libros muestran mayor adhesión democrática y mayor interés cívico. En términos políticos, esto significa que la construcción de vínculos duraderos con el electorado joven requiere algo más que consignas disruptivas o campañas digitales. Requiere resultados concretos, expectativas creíbles y una narrativa que conecte con las preocupaciones reales de una generación que mira el futuro personal con más optimismo que el futuro del país. El desafío para Milei no es solo mantener el apoyo juvenil que lo llevó al poder. Es lograr que ese vínculo deje de ser una reacción contra la política y se transforme en una relación política más estable. En otras palabras, pasar del voto de protesta al voto de continuidad.