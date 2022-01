Pase sanitario en el transporte público de provincia de Buenos Aires: en qué colectivos y micros se va a pedir

La expansión de la variante Ómicron por el mundo no deja de lado a la Argentina, país que actualmente se encuentra viviendo su tercera ola de covid-19 desde el inicio de la pandemia con números de casos récord.

No obstante, el avance de la vacunación y la mayor levedad de infección generada por Ómicron permiten que la vida social de los argentinos continúe prácticamente sin restricciones: tan solo el Pase Sanitario se exige como control de que el individuo se ha inoculado contra el covid-19.

El Pase Sanitario, vigente desde principios de enero a nivel nacional, tiene como objetivo confirmar que un individuo se ha vacunado con la pauta completa de cualquier suero para que este ingrese a lugares cerrados y a eventos masivos , lineamientos que cambian según la jurisdicción.

Pese a que este documento no se aplica para el transporte público, ahora el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -a cargo de Axel Kicillof- espera comenzar a implementarlo en el de media y larga distancia a raíz de la alta suba de contagios y el éxito de la temporada de verano.

EL PASE SANITARIO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

"Está a punto de implementarse el Pase Sanitario en el transporte público de media y larga distancia" : así lo confirmó este miércoles el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'onofrio, en diálogo con Futurock.

El funcionario provincial ya había adelantado la noticia en diálogo con la TV Pública, donde indicó que Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, le pidió a su cartera evaluar la situación epidemiológica para analizar la aplicación del Pase en el transporte.

Ante esto, D'onofrio reveló que ya se está trabajando en una resolución "que seguramente saldrá en conjunto con el ministro de Salud" para exigir el Pase Sanitario en transportes de media y larga distancia "por la cantidad de horas que uno tiene que pasar dentro del vehículo".

Además, respecto a la posible aplicación de la misma medida en el transporte público de corta distancia, el ministro provincial indicó que "se seguirá de cerca el desarrollo de contagios " para evaluar la posible aplicación del Pase para los trayectos más breves.

Estamos trabajando en una resolución que seguramente saldrá en conjunto entre @TransportePBA y @SaludBAP para exigir el Pase Sanitario en colectivos de mediana y larga distancia por la cantidad de horas que se pasa dentro del vehículo. pic.twitter.com/3XI6LAA9k5 — Jorge D´Onofrio (@donofriojorge) January 19, 2022

Al asumir como ministro de Transporte provincial, cargo creado a fines del año pasado, D'onofrio ya había deslizado su idea sobre la necesidad de implementar el Pase Sanitario bonaerense también en el transporte público.



"Soy de la idea de que sea exigido el pasaporte sanitario para los micros de media y larga distancia. Este movimiento turístico que tenemos hay que acompañarlo con la mayor seguridad posible", explicó en su momento el funcionario, haciendo énfasis en la exitosa temporada de verano que está moviendo a millones de argentinos a lo largo del país, siendo la Costa Atlántica bonaerense uno de los destinos más elegidos.

Y, en diálogo con Radio El Destape, agregó: "El pasaporte sanitario no solo brinda seguridad al que está vacunado, es un incentivo a quien no está vacunado o al que no se dio la segunda dosis ".

Ante este contexto, los micros de larga distancia y los trenes estatales que llegan a las playas de Buenos Aires funcionan actualmente con su capacidad al máximo debido al turismo veraniego, por lo que D'onofrio pone su ojo sobre este movimiento a la hora de controlar los contagios a través del Pase Sanitario.

Así, cuando salga la resolución todo individuo que haya decidido no inocularse, o que lo haya hecho de forma incompleta con una sola dosis, no podrá tomar ni un micro de larga distancia ni un tren para vacacionar y deberá optar por vacunarse o viajar de forma particular.

¿QUÉ ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL PASE SANITARIO?

Actualmente, las actividades definidas para la acreditación del pase a nivel nacional son:

Asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados .

o similares que se realicen en . Salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados.

para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados. Viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares.

de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares. Eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

No obstante, cada jurisdicción es libre de establecer más restricciones con el uso del Pase Sanitario. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, este se requiere para más actividades que las protocolares recomendadas por Nación: