El secretario general de “La Fraternidad”, Omar Maturano, ratificó hoy el paro de trenes previsto para este jueves 5 de febrero , luego de que las negociaciones paritarias con el Gobierno fracasaran.

El gremio reclama un aumento del 2,8% para diciembre, bonos adeudados y la restitución de la canasta navideña.

La medida de fuerza afectará el servicio ferroviario en todo el país y dejará sin servicio a miles de personas en plena semana laboral.

“Ayer fuimos a una reunión a las once y media y nos ofrecieron lo mismo: el 2% para diciembre”, explicó Maturano sobre el encuentro del martes.

“Desde que asumió este Gobierno nos deben el 53% a lo que hace la inflación y el 18% a lo que hace nueve meses para atrás. Y dijeron que iban a tratar de compensarlo con bonos no remunerativos, con sumas fijas no remunerativas, con presentismo, con otros incentivos y viáticos, pero nunca se hizo", explicó el sindicalista en una entrevista con Radio Mitre sobre los motivos por los que rechazaron la oferta del Gobierno.

La propuesta del sindicato para levantar el paro

Consultado sobre si existe margen para evitar el paro, Maturano fue cauto pero dejó abierta la puerta: “Sí, hay forma de destrabarlo de varias maneras, pero la tienen que buscar ellos y tiene que haber buena voluntad también”.

El sindicalista planteó una alternativa concreta: firmar solo el mes de diciembre con un aumento del 2,8% (que coincide con la inflación de ese mes), dejar sin firmar enero, febrero y marzo, y avanzar con otros beneficios.

“Acá sentarnos y decir: le vamos a dar el 2,8% al salario básico, no sumas no remunerativas. Que nos den un bono de fin de año que no nos dieron, la canasta de Navidad que hace dos años no recibimos”, enumeró.

Para Maturano, estos beneficios constituyen “derechos ganados” que no deberían eliminarse de manera abrupta: “Yo sé que hay cosas que había que cortarlas, pero vayamos cortando despacio, vayamos mirando de otra forma cómo se puede conservar la paz social”, expresó.

La sorpresiva apertura a la reforma laboral

En un giro inesperado, Maturano sorprendió al admitir que la reforma laboral impulsada por el Gobierno tiene aspectos positivos.

“Para mí, en algunos aspectos es necesaria, porque el trabajador algunas cosas siempre abusó de algunos derechos”, declaró.