Paro de transporte | Confirmaron una nueva medida de fuerza y no habrá trenes por 24 horas

El gremio ferroviario La Fraternidad confirmó un paro total de trenes para el jueves 5 de febrero. La medida de fuerza se extenderá durante 24 horas y afectará a los servicios en todo el país.

La decisión fue tomada tras no alcanzar un acuerdo salarial con el Gobierno nacional. Desde el sindicato aseguran que las negociaciones se encuentran estancadas y que la oferta realizada no cubre la pérdida del poder adquisitivo.

Qué líneas de trenes no funcionarán durante el paro

Durante la jornada del jueves 5 no circularán los trenes de pasajeros ni de cargas operados por las principales empresas del sector. La medida tendrá alcance nacional y no se prevén servicios mínimos.

El paro impactará en Trenes Argentinos Pasajeros y en Belgrano Cargas. También quedarán afectados los servicios de las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, además de las concesiones de Metrovías y Ferrovías.

Desde el gremio remarcaron que la interrupción será total y que no habrá actividad ferroviaria durante toda la jornada. Esto complicará el traslado de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el interior del país.

El comunicado de La Fraternidad

Mediante un comunicado, el gremio que representa a los trabajadores del sector ferroviario expresó que “frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 05 de febrero con un Paro General de 24 horas”, indicaron.

En este aspecto, agregaron: “Por lo que no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC”, concluyeron.

¿Por qué habrá paro de trenes?

La protesta fue definida tras la última reunión paritaria entre el gremio y las empresas del sector. En ese encuentro, la Secretaría de Transporte ofreció una recomposición salarial del 1% para los haberes de enero.

El sindicato calificó la propuesta como insuficiente frente al contexto inflacionario. Su secretario general, Omar Maturano, señaló que las paritarias del sector vienen siendo ajustadas a la baja desde hace dos años.

Desde La Fraternidad reclaman un aumento del 18% más la inflación correspondiente al mes en curso. El dirigente adelantó que una eventual oferta del 12% tampoco sería aceptada por los trabajadores.

Paro de trenes: reunión clave entre el Gobierno y el sector

Antes del inicio del paro está prevista una reunión clave entre el gremio ferroviario y el Gobierno nacional. El encuentro se realizará durante el transcurso de este martes y podría ser determinante para el futuro de la medida.

El Ejecutivo evalúa la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria y, en caso de aplicarse, el paro quedaría suspendido y las partes deberían continuar negociando.