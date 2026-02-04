En esta noticia

La Fraternidad, el gremio que aglomera a los trabajadores ferroviarios, confirmó el paro de trenes previsto para este jueves 5 de febrero, tras no llegar a un acuerdo con los directivos de Ferrocariles Argentinos.

Según denunció Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato, la reunión llevada a cabo en la Secretaría de Trabajo fue “en vano” debido a que la propuesta salarial quedó por debajo de la inflación registrada y futuras proyecciones.

En este marco, calificaron la oferta como “burda e insuficiente”, al denunciar una pérdida del poder adquisitivo de entre el 50% y el 60% durante el último año.

Paro de trenes: a qué hora empieza y cuándo termina

La paralización del servicio comenzará a las 00 del jueves y se extenderá por 24 horas.

Además, confirmaron que la interrupción será total, es decir no habrá ni guardias ni servicios mínimos hasta el viernes 6 de febrero.

Paro de trenes: qué ramales estarán fuera de servicio

La medida de fuerza alcanzará a todas las operadoras ferroviarias, por lo que las líneas y empresas afectadas serán:

  • Trenes Argentinos Pasajeros, en el área metropolitana y larga distancia.
  • Belgrano Cargas, en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín.
  • Metrovías S.A.
  • Ferrovías SAC.

Cuál sería la postura del Gobierno frente al paro de trenes

Al momento, todavía hay posibilidad de que el Gobierno levante una conciliación obligatoria y no se frene el servicio de trenes. En este caso, el gremio deberá levantar la medida y esperar a una próxima negociación salarial.