La Fraternidad, el gremio que aglomera a los trabajadores ferroviarios, confirmó el paro de trenes previsto para este jueves 5 de febrero, tras no llegar a un acuerdo con los directivos de Ferrocariles Argentinos.
Según denunció Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato, la reunión llevada a cabo en la Secretaría de Trabajo fue “en vano” debido a que la propuesta salarial quedó por debajo de la inflación registrada y futuras proyecciones.
En este marco, calificaron la oferta como “burda e insuficiente”, al denunciar una pérdida del poder adquisitivo de entre el 50% y el 60% durante el último año.
Paro de trenes: a qué hora empieza y cuándo termina
La paralización del servicio comenzará a las 00 del jueves y se extenderá por 24 horas.
Además, confirmaron que la interrupción será total, es decir no habrá ni guardias ni servicios mínimos hasta el viernes 6 de febrero.
Paro de trenes: qué ramales estarán fuera de servicio
La medida de fuerza alcanzará a todas las operadoras ferroviarias, por lo que las líneas y empresas afectadas serán:
- Trenes Argentinos Pasajeros, en el área metropolitana y larga distancia.
- Belgrano Cargas, en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín.
- Metrovías S.A.
- Ferrovías SAC.
Cuál sería la postura del Gobierno frente al paro de trenes
Al momento, todavía hay posibilidad de que el Gobierno levante una conciliación obligatoria y no se frene el servicio de trenes. En este caso, el gremio deberá levantar la medida y esperar a una próxima negociación salarial.