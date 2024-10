Paro de transporte: cuándo hay paro de colectivos en Buenos Aires

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el próximo jueves 31 de octubre.

Esta decisión se confirma luego de la última reunión fallida entre el gremio y las empresas del sector en la Secretaría de Trabajo, ubicada en Callao 114, donde se intentó negociar una mejora salarial.

La medida de fuerza será por 24 horas, justo al día siguiente del Paro general de transporte convocado para el miércoles 30 de octubre, en el cual colectivos, trenes y subtes detendrán sus servicios.

Roberto Fernández, líder de la UTA, confirmó la medida de fuerza para este jueves 31 de octubre.

¿Cuándo es el aro de colectivos?

La UTA confirmó la paralización del servicio de líneas de colectivos para este jueves 31 de octubre, la cual afectará a miles de usuarios en el AMBA. La medida generará importantes complicaciones en el traslado de quienes dependen del transporte público para movilizarse.

La UTA anticipó que no habrá servicios mínimos durante la jornada de paro, por lo que recomienda a los pasajeros organizar sus traslados con anticipación.

Paro de colectivos: los detalles del conflicto salarial

La UTA, liderada por Roberto Fernández, reclama un aumento salarial para los choferes de colectivos, quienes actualmente perciben un sueldo de aproximadamente $ 1.060.000.

En las últimas negociaciones, el gremio pidió un incremento adicional del 25% con retroactividad al mes de agosto, para compensar la reducción de ingresos que los choferes vienen experimentando debido a la disminución de frecuencias y horas extras.

Esta propuesta todavía no fue aceptada por los empresarios, quienes argumentan dificultades económicas para implementar el aumento solicitado.

La postura de la UTA: por qué se separa del paro nacional

A diferencia de otros gremios del transporte que se sumaron al paro general del 30 de octubre, la UTA decidió no adherir para marcar una posición clara: su reclamo es únicamente hacia las empresas y no un posicionamiento político.

En este sentido, el líder de Camioneros, Pablo Moyano, criticó la postura de la UTA, sugiriendo que se alineó con el Gobierno en lugar de solidarizarse con los trabajadores de otros sectores.

"Se adhirieron todas las modalidades de transporte. Se informó que la UTA no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia, porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo en otro mundo ¿no? Donde tienen buenos salarios y seguridad. Pero bueno, su comisión directiva decidió no adherir", manifestó el referente de Camioneros en Radio 10.

Paro general de transporte confirmado para el miércoles 30 de octubre

Este miércoles, los sindicatos nucleados en la Mesa Nacional de Transporte llevarán a cabo un paro nacional que afectará el subte, los trenes, los servicios aéreos, el taxi y los camiones, entre otros sectores.

La medida, programada para el 30 de octubre, responde a un reclamo contra "el ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei, el incremento en las tarifas tras la reducción de subsidios, la tentativa de privatización de Aerolíneas Argentinas, la afectación a los jubilados y el aumento de la pobreza", según indicaron los gremios en un comunicado oficial.

En la reunión donde se definió el paro estuvieron presentes, Pablo Moyano, miembro de la CGT y líder de Camioneros, acompañado de Hugo Moyano, junto a sindicalistas como Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad) y Pablo Biró (Pilotos de Líneas Aéreas), entre otros.

La Mesa Nacional de Transporte, constituida el mes pasado, tiene como objetivo centralizar y coordinar los reclamos de los sindicatos del sector. La integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT), de la que forma parte la UTA.

Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, optó por no sumarse a esta protesta del 30 de octubre.