Paro de transporte: la UTA definió cómo funcionarán los colectivos el miércoles 30

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este viernes que no adherirá al paro de transporte convocado por la Mesa Nacional de Transporte para el miércoles 30 de octubre.

La medida de fuerza, que contará con el acompañamiento de los trabajadores estatales, resentirá los servicios de trenes, subtes, aeronáuticos y marítimos por 24 horas.

"La decisión adoptada por la conducción de la UTA al mando de Roberto Fernández fue ratificada en horas de la mañana por fuentes sindicales" , alertó el portal Mundo Gremial.

Había sido el propio secretario General de la UTA quien, en la antesala de la reunión donde se definió la postura, deslizó la posibilidad de acompañar al cese de tareas.

"En ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no'' , puntualizó Fernández en diálogo con El Destape Radio.

Al ahondar en las incógnitas, el sindicalista alegó que "estamos con problemas nuestros" , en relación a la paritaria que se encuentra trabada y en una instancia de Conciliación Obligatoria.

"Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria, pero en ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza" , reiteró.