Paro de colectivos en el AMBA: comenzó la retención de servicios anunciada por la UTA

Tal como anticipó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tras el fracaso del cónclave que mantuvo con las empresas agrupadas en las cinco cámaras del sector, comenzó esta medianoche la retención de servicios en varias empresas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Varias líneas no salieron a realizar sus recorridos habituales cumpliendo con el ultimátum que lanzó el gremio tras la reunión, vía zoom, con AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA, en virtud del cual si bien los choferes acudirían a sus lugares de trabajo, no saldrían en los colectivos si los depósitos no que reclamaban no se habían efectuado.

Los empresarios ya habían anticipado que no estaban en condiciones de afrontar el pago solicitado por lo que se espera que a lo largo de este jueves gran parte de las 400 líneas que circulan por el área metropolitana no presten servicio o lo hagan en forma reducida.

Negociación en punto muerto

La decisión de la UTA llegó tras el último encuentro que tuvo lugar este miércoles con las cámaras. Ya el lunes la amenaza de una medida que paralizara el transporte público en CABA y el conurbano estuvo a punto de concretarse y solo se evitó por la intervención de la Secretaría de Trabajo que convocó a las partes a una nueva audiencia.

En la cartera laboral todas las partes ratificaron sus posiciones y la UTA emitió un comunicado, apenas finalizada la reunión, dejando en claro sus condiciones para que este jueves la prestación del servicio fuera normal.

El comunicado de UTA.

"El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos, Nacional y Provincial, aportaron en subsidios la suma de más de $ 122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42%, y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos", señaló el documento aludiendo al estado de situación.

Y agregó: "El día de mañana ( por hoy) los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas".



Desde el sector empresario ratificaron que no abonarán ese diferencial debido a que el acuerdo no fue homologado por el Gobierno y que lo hablado había quedado supeditado al envío de mayores fondos en concepto de compensaciones (subsidios). Y agregaron que a "quien no trabaje, amén de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada, no cobrará su salario completo".

Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron a este medio, en tanto, que convocó a una nueva audiencia entre las partes para el próximo lunes 15 de abril, aunque en el medio aparece otra vez la incertidumbre sobre la prestación del servicio este jueves 11.

Paro de colectivos: ¿cuáles son las líneas afectadas en el AMBA?



En la región metropolitana circulan más de 400 líneas de colectivos que se verán afectadas total o parcialmente por la medida.

Líneas que adhieren al paro

1-2-4-10-12-15-17-19.

22-29.

32-33-34-37-39.

41-42-45-46-47-49.

53-55-59.

60-61-62 63-64-65-67-68.

70-71-75-78.

86-87-88.

90-92-93-95-96-97.

102-103-105-109.

110-111-113 114-118-119.

123-124-126-127-128-129.

133-136.

140-143-145-148.

151-152-153-154 158-159.

160-163-166-169.

172-174-176-178-179.

180-181-182-184-185.

193-194-195

Las líneas que dependen de la Provincia de Buenos Aires (200-499).

Las que dependen de los municipios (500 en adelante) que no sean de DOTA.

Líneas que circularán con normalidad



6-7-8-9.

20-21-23-24-25-26-28.

31.

44.

50-51-56-57.

60.

74-76-79.

80-84-85.

91-98-99.

100-101-106-107-108.

115-117.

130-132-134-135.

146.

150.

161-164-168.

177.

188.

263A-271-275 LP-283-299-307 LP-370-373-384-385-388-403-405-410-421-429-435.

503 San Vicente.

506 La Plata.

514 Almirante Brown.

520/523 Lanús.

570 Avellaneda.

Paro de colectivos en el AMBA: la UTA confirmó la medida de fuerza y no habrá servicio

Paro de colectivos: ¿cuál es el reclamo de los choferes de la UTA?





La UTA viene advirtiendo desde el lunes pasado con la posibilidad de hacer un paro ante la falta de cumplimiento por parte de las empresas del pago del incremento salarial acordado.

El gremio conducido por Roberto Fernández reclama la falta de acreditación de los salarios de los choferes de colectivos del AMBA de marzo sin la actualización prevista en el artículo 6° de la última revisión paritaria.

El entendimiento firmado para enero y febrero prevé un básico de $ 987.000 que, acorde a la evolución de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, debía tomarse como piso para actualizar los ingresos tanto en lo que respecta al personal de conducción inicial como su proporcional al resto de las categorías.

Las empresas, por su parte, indicaron que "debido a que el básico de febrero fue de $ 737.000 junto una suma no remunerativa por única vez de $ 250.000", la Secretaría de Transporte sólo utilizó el primer importe (sin adicional) para calcular el monto de subsidios del tercer mes.