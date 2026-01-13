Miles de usuarios del sur del Conurbano amanecieron este martes 13 de enero sin dos líneas clave de colectivos que conectan la zona con Capital Federal. La línea 247 de Expreso Nueve de Julio y la 148 de El Nuevo Halcón continúan sin prestar servicio por conflictos salariales que se arrastran desde fines de 2024.

Los trabajadores de la línea 148, operada por la empresa El Nuevo Halcón, mantienen un reclamo por salarios impagos desde el 23 de diciembre. Esta línea es estratégica para la zona sur del AMBA, ya que conecta Florencio Varela, San Francisco Solano, Quilmes y Berazategui con Plaza Constitución en CABA.

Paro de colectivos: cuál es el recorrido de la línea 148:

Sale desde Plaza Constitución (Lima y Garay)

Atraviesa Barracas, Avellaneda, Sarandí, Villa Dominico, Bernal y Quilmes

Llega hasta distintos puntos de Florencio Varela según el ramal

El Nuevo Halcón S.A. opera esta línea desde 1998. Tiene su terminal principal en Av. 12 de Octubre y Gral. Mosconi, en Quilmes Oeste.

Según el portal especializado ParoDeBondis.com, solo funcionan los ramales C y H con alta demanda, mientras el resto continúa sin servicio por falta de unidades.

Puntos que conecta:

Plaza Constitución

Universidad de Avellaneda

Hospital Fiorito

Estadio de Racing Club

Parque Dominico

Triángulo de Bernal

Sanatorio Solano

Hospital El Cruce

Terminal Cruce Varela

Línea 247: paro por pago incompleto

La línea 247, que pertenece a la empresa Expreso Nueve de Julio, no circula desde la madrugada por el pago incompleto de salarios. Este colectivo es fundamental para quienes viven en la zona sur del conurbano.

Recorrido de la línea 247:

Conecta Fiorito, San Francisco Solano y Barrio San Jerónimo

Pasa por Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Temperley y Almirante Brown

También llega a Rafael Calzada, Villa Dominico y Sarandí

Expreso Nueve de Julio S.A. opera con tres ramales principales que funcionan las 24 horas:

Ramal 2: va por Avenida Mitre.

Ramal 5: también por Avenida Mitre.

Ramal 7: circula por Agüero.

Puntos clave del recorrido:

Estación Avellaneda.

UBA CBC Avellaneda.

UTN Avellaneda.

Alto Avellaneda.

Estadio de Independiente.

Hospital Presidente Perón.

Estadio de Racing Club.

Paro de colectivos: cuáles son las alternativas de transporte

Para los usuarios afectados por estos paros, existen opciones de transporte público que pueden servir como reemplazo:

Para reemplazar la línea 148:

Tren Roca: la forma más directa de llegar desde Florencio Varela, Quilmes o Berazategui a Constitución. Las estaciones más cercanas a los recorridos del 148 son Florencio Varela, Quilmes, Bernal, Sarandí y Avellaneda.

Línea 159: conecta Quilmes con Constitución.

Línea 160: une Quilmes y zonas aledañas con Capital.

Línea 266: alternativa para algunos tramos del recorrido.

Para reemplazar la línea 247:

Línea 278: es la alternativa más utilizada, aunque los vecinos reportan que las unidades circulan “llenas” y los tiempos de espera son mayores.

Línea 10: pasa por Avellaneda.

Línea 33: conecta parte de la zona.

Línea 178: alternativa parcial.

Tren Roca: Para llegar a Lanús, Lomas de Zamora, Temperley o Avellaneda y después combinar con otras líneas.

Consejo útil: Si viajás desde zonas alejadas, considerá combinar el tren Roca con otras líneas de colectivo que sí estén funcionando. Podés usar apps como Moovit o Cómo Llego para planificar rutas alternativas en tiempo real.

El trasfondo del conflicto

Ambos paros responden a reclamos del sector por deudas salariales que se acumulan desde fines de 2024. En el caso de la línea 148, los trabajadores exigen el pago completo del aguinaldo, salarios atrasados y viáticos. La línea 247 reclama por pagos incompletos de sueldos.

Antes de salir, consultá el estado de las líneas en parodebondis.com.ar, un sitio especializado que actualiza en tiempo real qué colectivos están funcionando y cuáles están de paro en el AMBA.

Estos conflictos se dan en un contexto más amplio de crisis en el transporte público del AMBA. Durante las últimas semanas, otras líneas también realizaron paros parciales o totales por razones similares, afectando a miles de pasajeros que dependen del colectivo para trasladarse diariamente.

Hasta el momento, ninguna de las dos empresas comunicó oficialmente cuándo se normalizará el servicio. Los usuarios deben planificar sus viajes considerando que estos ramales seguirán sin funcionar en los próximos días.

