La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 24 horas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en respuesta a la amenaza de 700 despidos y la eliminación de un tercio de las funciones del organismo. La medida escaló un conflicto que se arrastra desde que el Gobierno publicó la Resolución 42/26, que elimina cerca de 1.000 servicios sobre un total de 3.000 que prestaba el instituto. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el recorte no afecta solo a los trabajadores del organismo, sino al conjunto de la producción y la salud pública. Cuestionó además el argumento oficial de déficit: el INTI es superavitario porque sus servicios son arancelados y pagados por las empresas. La medida de fuerza se realizó para este jueves 7 de mayo y tendrá una duración de 24 horas. Tras el paro, ATE convocó a una nueva asamblea para el martes 12 de mayo en la sede del INTI, donde se definirá la continuidad del plan de acción. El gremio advirtió que, si el Gobierno Nacional no da marcha atrás con los recortes, las medidas de fuerza se incrementarán. El conflicto escaló luego de que el presidente del instituto, Miguel Romeo, tuviera que retirarse escoltado por fuerzas de seguridad durante su visita al predio la semana pasada. La Resolución 42/26 prevé la eliminación de funciones en áreas sensibles para la industria y el consumo cotidiano. Según ATE, los servicios en riesgo incluyen: El gremio señaló que varios de estos ensayos los realiza de forma exclusiva el INTI en todo el país. Su desarticulación, en este contexto, implicaría que determinados controles de calidad dejarían de hacerse o pasarían a manos de laboratorios privados sin la misma independencia técnica. ATE presentó además tres amparos judiciales para frenar la aplicación de la resolución. Si las medidas de fuerza no tienen efecto, el sindicato anticipó que la conflictividad seguirá en aumento.