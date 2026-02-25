Los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), liderada por Gerardo Martínez, cobrarán sus salarios correspondientes al mes de febrero con nuevo aumento. La liquidación del segundo mes del año, que se depositará en los primeros días de marzo 2026, vendrá con una suba del 1,8% gracias al acuerdo firmado semanas atrás con las cámaras empresarias de la construcción. Según el pacto celebrado por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), se fijaron los aumentos salariales para enero y febrero, más el pago de sumas fijas mensuales por categoría. El incremento impactó en todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 (y por extensión al CCT N° 577/10 para actividades específicas como canalización, líneas e instalaciones). Con la nueva paritaria, se definieron incrementos acumulativos que se calculan sobre los salarios básicos vigentes en cada período: Estos porcentajes impactan directamente en los salarios básicos de todas las categorías del sector de la construcción. A esto se añaden las sumas fijas no remunerativas, que varían según la actividad. Para la zona A, quedan definidas de esta manera: Estos valores se ajustan al alza según la zona geográfica (B, C, C-Austral). Es así que se acordaron estos valores a partir del 1° de febrero de 2026: El acuerdo tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. Las partes ya se encuentran en contacto para definir los ajustes que regirán desde marzo. Las zonas la UOCRA se dividen de acuerdo a cada una de las provincias de la siguiente manera: