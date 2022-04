Paritarias adelantadas: de cuánto serán los aumentos, cuándo regirán y cómo serán las negociaciones

Un primer tramo de aumento salarial promedio de 20%, la pretensión de alcanzar una actualización de entre 40% y 45% durante el semestre inicial del convenio y la garantía de revisiones cada tres o cuatro meses en base a la evolución de la inflación. Esos son los tres ejes clave de la estrategia sindical para encarar el proceso de adelantamiento de las paritarias de la actividad privada que fue acordado con el Gobierno y el sector empresario en la apuesta de asegurar la recomposición de los ingresos y anclar expectativas que permitan contener la suba de precios.



Una veintena de organizaciones sindicales comenzará a negociar en forma adelantada sus respectivos convenios desde la próxima semana con ese triple objetivo. Se sumarán a ellas otro grupo de gremios, como los casos de comercio y bancarios, que ya habían iniciado sus discusiones desde la semana pasada. En todos los casos la apuesta de mínima es que el primer tramo del nuevo aumento rija con los salarios de abril y que redondee un piso del 20%.

"Para algunos será más fácil, para otro más complejo. Pero de mínima hay que garantizar un aumento que permita cubrir la inflación del primer cuatrimestre que va a estar en el 20%", explicó a este diario uno de los principales referentes de la cúpula de la CGT sobre la estrategia gremial para encarar el adelantamiento de las paritarias,

En buena medida el modelo busca replicar el esquema consagrado para el aumento del salario mínimo, que fijó una suba de 45% en cuatro tramos hasta diciembre, pero con una revisión en agosto ante una eventual suba de precios mayor. Ahora los gremios del sector privado se plantean acordar incrementos en torno del 40% o 45% en tres cuotas, con una primera reapertura en agosto o septiembre, y a partir de allí revisiones periódicas cada tres o cuatro meses.

Desde la CGT argumentan que el acuerdo alcanzado el martes con el Gobierno y la UIA establece adelantar la vigencia de paritarias que debían negociarse en uno, dos o tres meses y sostienen que esa decisión implica que el nuevo aumento se aplica desde el momento en que es convenido.

"Hubo disposición del sector empresario para ir hacia este sendero y no se pueden hacer los distraídos y querer patear los aumentos porque el Gobierno hasta le dio un marco institucional a la decisión", remarcó otra voz de la conducción cegetista.

La determinación de adelantar los convenios paritarios que aún no están vencidos fue justamente la solución que se halló en el marco de la mesa tripartita para evitar que el Gobierno avance con la implementación de un bono salarial para el conjunto de los trabajadores en relación de dependencia. Ese esquema no solo era resistido por la conducción de la UIA, sino que también el triunvirato de la CGT planteó sus cuestionamientos por los problemas para garantizar el pago en todas las empresas y el hecho de que el beneficio no se incorpora al salario ni a la base de cálculo sobre la que se aplicarán los nuevos aumentos.

Según estableció el Ministerio de Trabajo en la resolución de ayer que formalizó el adelantamiento de paritarias, desde la próxima semana esa cartera convocará a la negociación de diez convenios por día, que se sumarán a los que ya se iniciaron por tener vencida la respectiva paritaria.

Las discusiones adelantadas involucran los acuerdos de camioneros, Sanidad, estatales nacionales, gastronómicos, construcción, seguridad, obreros de maestranza, plásticos, pasteleros y seguros. Además, se convocarán a iniciar negociaciones por las paritarias de la industria de la alimentación, textiles, mecánicos de Smata, televisión, químicos, molineros, obreros de la industria del vestido, gráficos, viajantes y trabajadores de la industria gráfica.

En tanto continuarán las discusiones ya abiertas para definir los nuevos incrementos salariales en sectores como comercio, bancarios, encargados de edificio, ferroviarios y choferes de colectivos, entre otras. La industria metalúrgica y los trabajadores de la industria de la carnes ya sellaron sus respectivos acuerdos con aumentos de entre 45% y 55%.