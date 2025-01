Paro de colectivos UTA: peligra el pago de sueldos y las empresas reclaman asistencia para evitar su "desaparición"

El cumplimiento del último acuerdo salarial para los choferes de colectivos corre peligro. En las últimas horas, las empresas del sector volvieron a poner en duda el pago de salarios de enero por no contar con los fondos suficientes y reclamaron la asistencia del Gobierno para evitar la "desaparición" de los servicios en el AMBA.

El reclamo patronal se mantiene desde hace meses. Incluso quedó plasmado en el acta en el cual se firmaron los aumentos de salarios de los trabajadores, en un acuerdo marcado por su carácter condicional.

Allí, agotado el plazo máximo de conciliación obligatoria y a pocas horas del paro de colectivos al que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había convocado para el pasado 31 de octubre, las empresas accedieron a dar una suba que elevó el básico de enero a $ 1.200.000.

Sin embargo, aclararon que cumplirían con el pago de estos sueldos siempre y cuando el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte aprobaran una nueva "estructura de costos" y otorgaran los subsidios necesarios "en tiempo y forma". Esto, a dos meses de la firma de la recomposición, sigue sin ocurrir.

"Los hechos y costumbres preexistentes y las palabras de las propias autoridades que alentaban la necesidad de acordar, obraron de tal manera de considerar absolutamente factible la actualización de los costos salariales y no salariales a partir de noviembre de 2024", indicaron las compañías en una carta conjunta dirigida a Franco Mogetta, a quien le solicitaron un encuentro con carácter de urgente.

"No existe precedente en el que habiéndose acordado incrementos salariales, no se hubiera contemplado mediante la resolución inmediata consecuente la actualización de las costas salariales y no salariales ", apuntaron las autoridades de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte (AAETA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

Mientras tanto, en la UTA se mantienen expectantes con lo que será la liquidación de sueldos del primer mes del año, sin descartar una medida de fuerza en caso de que haya demoras o incumplimientos.

"Nos encontramos ante un acuerdo salarial que ha sido suscripto y homologado, por tanto debe ser cumplido. Al igual que en circunstancias de beneficios empresarios extraordinarios los trabajadores son ajenos, lo mismo sucede en circunstancias de dificultades de liquidez y/o los vaivenes y la dinámica empresaria en su relación con la autoridad de aplicación y situaciones no tan beneficiosas", expresaron desde el gremio.

"Un camino que lleva a la desaparición"

En el pedido de audiencia con el titular de la Secretaría de Transporte, las empresas marcaron también otros dos puntos importantes que, aseguran, requieren solución inmediata.

Por un lado, denuncian que un error en la Resolución ST 34/2024 relacionada a la estimación de ingresos por SUBE provocó una merma de 34.000 millones de pesos en la recaudación, afectando gravemente los ingresos del sector.

Además, señalan que las compensaciones tarifarias correspondientes a diciembre de 2024 sufrieron una caída significativa, pasando de 163.000 millones en noviembre a 126.000 millones de pesos, justo en un mes donde además del pago de haberes debieron afrontar la segunda cuota del SAC o aguinaldo.

Ante este panorama, la patronal exige ser recibida por el Gobierno, avanzar con estas correcciones y negociar una suba en el valor del pasaje, que en la ciudad de Buenos Aires a partir de marzo sufrirá un ajuste del 10%, llevando el boleto mínimo con SUBE nominalizada a $408,24, cifra que no llega ni a la mitad de lo que, aseguran, es necesario para garantizar el funcionamiento del servicio.

Este aumento del boleto, que pegaría con fuerza en el bolsillo de los usuarios, y la liberación de más subsidios para el sector no entran en los planes del Ministerio de Economía, que prioriza mantener el índice inflacionario a la baja y no alterar el orden fiscal.

"Resulta imposible gestionar una empresa en tales circunstancias. Señor secretario, ¿qué es lo que se pretende hacer con el transporte automotor de pasajeros del AMBA? Miles de trabajadores y cientos de empresarios argentinos cuyo principal orgullo es ver crecer sus empresas, renovar su parque móvil, pagar sus obligaciones laborales, fiscales comerciales en término, merecen una pronta respuesta", cuestionaron los empresarios ante la falta de respuestas.

"No puede resultar indiferente que el sector, empresarios y trabajadores, padezcan semejante situación como la descripta. Por ende, solicitamos nos conceda una audiencia en forma urgente, a fin de expresarle no solo con mayor detalle la situación en la que se encuentra el sector, sino para que usted nos pueda brindar una pronta solución para paliar la incertidumbre y la angustia que provoca la certidumbre de advertir que este camino nos conduce inexorablemente a la desaparición", concluyeron.