La nueva estrategia del Gobierno para que los salarios no impacten en la inflación

En las oficinas de la Secretaría de Trabajo aseguran que el número de empleos en el sector privado está creciendo producto de las modificaciones del régimen laboral que fueron incorporadas en la Ley Bases y en el DNU 70/23 de desregulación económica que firmó Javier Milei.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a los que tuvo acceso El Cronista, el empleo asalariado registrado creció un 0,1% durante octubre. Si se tiene en cuenta también a sus dos meses anteriores, la suba acumulada fue de un 0,3%, lo que equivale una incorporación neta de 17.000 trabajadores.

Aunque el dato es positivo en términos mensuales, se trata de una leve disminución si se la compara con el crecimiento que se había registrado en septiembre (0,2%).

Lo mismo sucede con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL, por sus siglas; que mide los datos de empleo en empresas de 10 ocupados o más en aglomerados específicos), que marcó un 0,2% de suba del empleo en noviembre (lo mide un mes adelante que el SIPA), aunque en octubre el indicador había dado 0,3%.

Datos de empleo registrado privado del SIPA

¿Qué sectores traccionan ese incremento? Según informan voceros oficiales, los sectores de Comercio, Restaurantes, Hoteles e Industria fueron los responsables con subas del 0,4% y 0,3%, respectivamente. En las usinas de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, destacan la labor del sector comercial en la recuperación en el sector asalariado formal: representó una quinta parte del total de la creación de ese tipo de empleo.

Las estrategias por las Paritarias 2025

A pedido del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, el Gobierno no quiere homologar acuerdos paritarios que no cumplan con las expectativas de inflación para los próximos meses. O al menos que no las desborden. No se explica, sino, que los Camioneros hayan resignado un acuerdo paritario de 5% mensual promedio a uno que orilla el 2% mensual durante tres meses .

¿Los libertarios esperan hacer concesiones después de estos meses? En las usinas del gobierno afirman que parece ser complicado. Y es que parte de la Casa Rosada está particularmente atenta a los números de la inflación de los próximos dos meses. "Existe la posibilidad de bajar el ritmo del crawling peg", dejan entrever. Esto significa que la suba del tipo de cambio pasaría de 2% a 1%, tal y como lo viene dejando a desprender Milei desde hace varios meses.

Luis Caputo y Javier Milei

La idea de la Secretaría de Trabajo es no propiciar acuerdos paritarios con altas subas en relación al dólar que pueden ser mayormente afrontados por las grandes empresas, pero no por medianas y chicas. Consideran que es un dique de contención a posibles despidos que puedan llegar a surgir por estas subas.

Según dejaron desprender, la estrategia oficial es convalidar solo algunas paritarias por actividad y que estas sean moderadas: lo suficiente como para que sean aceptadas por los gremios y que puedan ser cubiertas por compañías de menor tamaño. Luego, prevén que las compañías de mayor volumen puedan extenderse en las subas salariales.

Siempre en el terreno de los empleados registrados en el sector privado, el salario medio real creció un 1,6% en noviembre de 2024. En la comparación con el año anterior, el crecimiento fue de 2,8 puntos. Para la capacidad de compra, el promedio de los salarios establecidos en los principales convenios colectivos de trabajo aumentó 0,5% en noviembre respecto al mes anterior. En ese contexto, el RIPTE dio que un salario promedio bruto de los trabajadores alcanzó $ 1.178.925,33, una suba de 2,8% respecto octubre.

El sector que promete espiralizarse

La Casa Rosada quiere colocar a la paritaria de los estatales nacionales como la referencia para otras actividades. Esto enfrenta a las dos grandes facciones de ese sector: UPCN -liderado por Andrés Rodríguez-, que firmó un acuerdo de 1% para diciembre; y ATE -comandado por Rodolfo Aguiar-, que se opuso a la paritaria y que amenaza con medidas de fuerza de cara a la próxima negociación.

Según los relevamientos del Banco Central (BCRA), la inflación del 2024 fue de 104,3%, treinta puntos más del 73% que acumularon los estatales durante ese mismo período. En el sector de Andrés Rodríguez reconocen que se trata de un número exiguo, aunque el mismo líder gremial deja trascender en privado que el clima de época "no acompaña" la realización de paros.

El secretario gremial de UPCN, Andrés Rodríguez

Se trata de un contexto que pone en un brete al sindicalista estatal: el Gobierno estaría pensando ofrecer un aumento de un 1% mensual hasta abril. La oferta será rechazada por UPCN y desde ese sector esperan que esa oferta "mejore un poco". No niegan que pueda existir la posibilidad de alguna medida de cara al comienzo de las clases, cuando se "siente" el impacto en los salarios.

Desde el lado de enfrente, Aguiar avisa que no se juntará con Rodríguez ni siquiera para aunar fuerzas de cara a un paro. "No vamos ni a la esquina con él", les dice a los suyos. En ATE afirman que su representación gremial dentro del sector es del 45% y que apuestan a este año para poder superar el 50% para poder tener mayor injerencia en las negociaciones.

A comienzos de año, el Gobierno publicó la Decisión Administrativa 1/2025, la cual establece que los aumentos salariales del sector público deben negociarse exclusivamente dentro de los parámetros presupuestarios de cada dependencia estatal. "Condicionar los incrementos salariales a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia estatal es igual a decir que vamos a tener 0% de aumento salarial anual", salió a decir el líder de ATE. Desde ese gremio amenazan con recrudecer con medidas de fuerza.