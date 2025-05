Paritaria UTA: con aumento confirmado, cuánto cobra un colectivero en junio y qué pasa con los choferes de DOTA

La Secretaría de Trabajo homologó en las últimas horas un nuevo acuerdo paritario entre la UTA y las cámaras de colectivos, poniéndole fin a una negociación que se extendió durante largas semanas y que incluyó un paro de servicios el martes 6 de mayo.

La recomposición firmada por el gremio y cuatro de las cinco cámaras del sector establecen mejoras salariales para el personal del transporte urbano y suburbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las partes determinaron un aumento salarial en dos tramos: un básico de $1.270.000 a partir del 1° de mayo y otro de $1.300.000 desde el 1° de junio.

Estos montos, según el acta, serán "proporcionales al tiempo trabajado" y aplicables al personal de conducción y demás categorías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En relación con la medida de fuerza del 6 de mayo, las empresas tendrán la libertad de analizar si compensan a los trabajadores. Es decir pueden descontar, o no, el día de paro.

Además, el documento incluyó una cláusula clave: las partes se comprometieron a reunirse en junio para "evaluar actualizaciones salariales tomando como referencia la evolución de las variaciones de precios y los costos".

Paritaria UTA: qué va a pasar con los choferes de DOTA

El acuerdo fue sellado por los representantes del sindicato de transporte y por cuatro de las cinco cámaras: AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA.

La cámara restante, CETUBA, no ofertó a raíz de la "falta de garantías" por parte de Transporte de actualizar el esquema de costos salariales y no salariales .

En reuniones previas, desde ese sector de la patronal aseguraron que ofertar bajo esas condiciones de incertidumbre "era una falta de respeto" y criticaron el "silencio y la pasividad de los distintos niveles del Estado".

Sin embargo, detrás de la decisión de CETUBA habría otros intereses.

"La cámara que no firmó es la cámara de DOTA, que tiene un problema con el gremio y se niega a ofrecer aumentos. Para nosotros es una actitud irresponsable porque promueven el conflicto indirectamente", señaló uno de los participantes de la negociación en diálogo con El Cronista.

"Si ofrecen cero y UTA va al paro, ellos no van a parar porque tienen su propio sindicato, entonces les sale gratis no ofrecer nada, porque no les importa el conflicto. Al contrario, el conflicto lo tienen las otras empresas, no ellos", agregó.

La intención de DOTA sería, además de debilitar al gremio, promover la inestabilidad del resto de las empresas para poder "quedarse" con las que presenten mayores dificultades.

"El negocio es ese, DOTA tiene hasta su propia fábrica de colectivos, que son los Agrale y que son más baratos. Ellos apuestan a que el sistema se siga deteriorando, tomar las líneas que se caigan, y hacer un sistema más chico y más concentrado. Su estrategia es ´cuanto peor, mejor´. Por eso no colaboran nunca. Si hay un conflicto la pasan bien porque ellos trabajan igual", completó la fuente.

Por ello, los choferes que manejen líneas de DOTA quedarán afuera de lo pactado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo el día martes.

Paritaria UTA: con aumento confirmado, cuánto cobra un colectivero en mayo y junio

Mayo 2025

Años Básico Valor hora simple Valor hora 50% Valor hora 100% Viáticos Total Inicial $1.270.000,0 $6.614,6 $9.921,9 $13.229,2 $223.200,0 $1.493.200,0 1 $1.289.050,0 $6.713,8 $10.070,7 $13.427,6 $223.200,0 $1.512.250,0 2 $1.308.100,0 $6.813,0 $10.219,5 $13.626,0 $223.200,0 $1.531.300,0 3 $1.327.150,0 $6.912,2 $10.368,4 $13.824,5 $223.200,0 $1.550.350,0 4 $1.346.200,0 $7.011,5 $10.517,2 $14.022,9 $223.200,0 $1.569.400,0 5 $ 1.365.250,0 $7.110,7 $10.666,0 $14.221,4 $223.200,0 $1.588.450,0 6 $1.384.300,0 $7.209,9 $10.814,8 $14.419,8 $223.200,0 $1.607.500,0 7 $1.403.350,0 $7.309,1 $10.963,7 $14.618,2 $223.200,0 $1.626.550,0 8 $1.422.400,0 $7.408,3 $11.112,5 $14.816,7 $223.200,0 $1.645.600,0 9 $1.441.450,0 $7.507,6 $11.261,3 $15.015,1 $223.200,0 $1.664.650,0 10 $1.460.500,0 $7.606,8 $11.410,2 $15.213,5 $223.200,0 $1.683.700,0 11 $1.479.550,0 $7.706,0 $11.559,0 $15.412,0 $223.200,0 $1.702.750,0 12 $1.498.600,0 $7.805,2 $11.707,8 $15.610,4 $223.200,0 $1.721.800,0 13 $1.517.650,0 $7.904,4 $11.856,6 $15.808,9 $223.200,0 $1.740.850,0 14 $1.536.700,0 $8.003,7 $12.005,5 $16.007,3 $223.200,0 $1.759.900,0 15 $1.555.750,0 $8.102,9 $12.154,3 $16.205,7 $223.200,0 $1.778.950,0 16 $1.574.800,0 $8.202,1 $12.303,1 $16.404,2 $223.200,0 $1.798.000,0 17 $1.593.850,0 $8.301,3 $12.452,0 $16.602,6 $223.200,0 $1.817.050,0 18 $1.612.900,0 $8.400,5 $12.600,8 $16.801,0 $223.200,0 $1.836.100,0 19 $1.631.950,0 $8.499,7 $ 12.749,6 $16.999,5 $223.200,0 $1.855.150,0 20 $1.651.000,0 $8.599,0 $12.898,4 $17.197,9 $223.200,0 $1.874.200,0 21 $1.670.050,0 $8.698,2 $13.047,3 $17.396,4 $223.200,0 $1.893.250,0 22 $1.689.100,0 $8.797,4 $13.196,1 $17.594,8 $223.200,1 $1.912.300,0 23 $1.708.150,0 $8.896,6 $13.344,9 $17.793,2 $223.200,0 $1.931.350,0 24 $1.727.200,0 $8.995,8 $13.493,8 $17.991,7 $223.200,0 $1.950.400,0 25 $1.746.250,0 $9.095,1 $13.642,6 $18.190,1 $223.200,0 $1.969.450,0 26 $1.765.300,0 $9.194,3 $13.791,4 $18.388,5 $223.200,0 $1.988.500,0 27 $1.784.350,0 $9.293,5 $13.940,2 $18.587,0 $223.200,0 $2.007.550,0 29 $1.803.400,0 $9.392,7 $14.089,1 $18.785,4 $223.200,0 $2.026.600,0 29 $1.822.450,0 $9.491,9 $14.237,9 $18.983,9 $223.200,0 $2.045.650,0 30 $1.841.500,0 $9.591,2 $14.386,7 $19.182,3 $223.200,0 $2.064.700,0

Junio 2025