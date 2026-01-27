En esta noticia Paritaria SMATA: con nuevo aumento, cómo quedan todas las escalas

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) inauguró su calendario paritario 2026 tras sellar un nuevo entendimiento salarial con la Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA).

El acuerdo, firmado el pasado 19 de enero, establece las nuevas escalas que regirán para el primer trimestre del año, abarcando desde enero hasta marzo inclusive.

Según consta en el acta, el incremento se compone de un salario básico más una suma de carácter “no remunerativo”. Este esquema busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo 27/88 de manera inmediata.

Las partes acordaron que estas sumas extra pasarán a incorporarse formalmente a los básicos el 1° de abril de 2026.

En cuanto a los números finos para el personal jornalizado, la categoría más alta, correspondiente al “Oficial Inspector”, quedó fijada en un básico de $ 7.076,09 por hora, a lo que se suma un no remunerativo de $ 544,15. Por su parte, un “Oficial” percibirá $ 6.364 de básico más $ 489 como suma extra, mientras que el ingreso inicial para un “Peón” se ubica en los $ 5.692 por hora, más el adicional correspondiente.

Para el personal mensualizado, los salarios brutos también sufrieron ajustes significativos. Un “Auxiliar de Primera” tendrá un básico de $ 1.325.912, complementado por una suma no remunerativa de $ 101.962. En el otro extremo de la tabla, la categoría de “Maestranza” alcanza un básico de $ 1.042.089, con un extra de $ 80.136. El Ingreso Mínimo Garantizado para este sector se estableció en $ 892.151.

Un punto clave del acuerdo es el tratamiento de los aportes. A pesar de la naturaleza no remunerativa de los aumentos acordados para este trimestre, el documento aclara que los empleadores deberán realizar sobre estos montos las contribuciones a la obra social y la cuota sindical correspondientes al gremio que conduce Ricardo Pignanelli.

El acta incluye además la clásica cláusula de absorción. Esto significa que las empresas que ya hubieran otorgado adelantos a cuenta de futuros aumentos desde abril de 2025 podrán compensarlos con los nuevos valores pactados, hasta su concurrencia. Asimismo, cualquier futuro incremento decretado por el Gobierno Nacional podrá ser absorbido por esta paritaria.

Como es habitual en las negociaciones de este sector, se firmó una cláusula de “paz social”. El sindicato y la cámara empresarial se comprometieron a mantener una actitud de colaboración para cumplir con los objetivos de producción y evitar conflictos gremiales durante la vigencia del acuerdo.

Aunque el acta fija valores para el trimestre, el texto deja abierta la puerta para que las partes continúen manteniendo negociaciones sobre escalas y salarios, previendo reuniones autoconvocadas en caso de que la economía nacional sufra desajustes graves.

Finalmente, el documento establece que a partir del 1° de abril, cuando las sumas no remunerativas se blanqueen en el básico, se volverá a discutir la pauta salarial para el segundo trimestre del año, buscando no perder pisada frente a la evolución del índice de precios.

Personal jornalizado

Categoría Básico (Valor por Hora) Suma No Remunerativa (Ene-Mar 2026) Oficial Inspector $ 7.076,09 $ 544,15 Oficial de Primera $ 6.632,33 $ 510,03 Oficial $ 6.364,01 $ 489,39 Medio Oficial $ 6.071,61 $ 466,91 Peón $ 5.692,83 $ 437,78 Auxiliar de Primera (Mensual) $ 1.325.912,53 $ 101.962,67 Auxiliar de Segunda (Mensual) $ 1.215.470,26 $ 93.469,66 Choferes (Mensual) $ 1.160.001,14 $ 89.204,09 I.M.G. (Ingreso Mínimo Garantizado) $ 892.151,74 $ 68.606,47

Personal mensualizado