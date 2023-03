URGENTE | Parálisis en los servicios de colectivos: tras la intimación oficial, la empresa ratificó el cese de actividades

La empresa de transporte público de pasajeros Metropol ratificó la suspensión en la prestación de servicios de las líneas de colectivos 237, 310 y 670 iniciada este miércoles en reclamo por la "falta de abastecimiento de combustible" y la no actualización de los montos transferidos en carácter de subsidios.

Desde la compañía que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) insten con el escenario "a pérdida" que muestran hoy las arcas al tener que adaptarse a un esquema de costos definidos en septiembre 2022 .

" Metropol lamenta el perjuicio ocasionado a los usuarios e insistirá ante los estados nacional y provincial para que se cancelen las deudas y se actualice la estructura de costos, de modo de poder retomar los servicios afectados por falta de combustible" , señaló la firma a través de un comunicado.

Paro de subtes: las líneas B y C ya funcionan tras dos horas sin servicio



Urgente colectivos: estas líneas anunciaron la suspensión de servicios por tiempo indeterminado



En tanto, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires calificó la medida de "lockout patronal" al tiempo que intimó a retomar los servicios "bajo apercibimiento de declarar la caducidad de las concesiones".

"Vamos a intimar al inmediato restablecimiento del servicio bajo apercibimiento de declarar la caducidad de las concesiones. No vamos a dejar que miles de vecinas y vecinos sean víctimas de este tipo de acciones que no tienen sustento en su reclamo. La Provincia cumple todos los meses para que el sistema de pasajeras y pasajeros no sufra alteraciones" , sentenció el titular de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio.

Paro de aeropuertos: ratifican la medida de fuerza para Semana Santa y activan una instancia de negociación



Empleadas domésticas: con aumento confirmado, ¿cuánto y cómo se pagan los feriados trabajados en Semana Santa?



Alerta colectivos: los reclamos detrás de la suspensión de servicios





Si bien desde Metropol indicaron a El Cronista que aún no fueron notificados por la intimación lanzada este miércoles por la cartera de Transporte bonaerense, ratificaron la postura de cese de actividades.

"No fueron formalmente notificados y la interrupción del servicio continúa" , apuntaron.

Para el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) y gerente de relaciones institucionales de la empresa, Luciano Fusaro, "la cuenta que hace hoy el Gobierno es errónea porque utiliza valores de septiembre y nosotros seguimos trabajando calculado con esos montos. Es por esto que pedimos que el flujo de fondos se actualice con la inflación".

"Cada vez que se ajusta la tarifa, el Estado descuenta ese aumento de los subsidios, que cada vez están peor calculados por lo antedicho. Y, a su vez, la recaudación es solo el 10% del ingreso, con lo cual, en los hechos y por esta razón, los ajustes tarifarios tienen nulo impacto sobre la economía de los operadores" , sumó.