La única buena noticia y la feroz pelea de Massa y Bullrich para entrar al balotaje con Milei

Un papá y una mamá abrazan a su hija en Ezeiza. A punto de llorar le agradecen a la Cancillería, a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Defensa. Otra mamá responde a un periodista: " Es el mejor regalo del Día de la Madre ". Las frases y las lágrimas se repiten entre los familiares de los primeros 244 argentinos, la mayoría menores, que regresaron desde Israel el domingo por la mañana gracias al puente aéreo que los trasladó de Tel Aviv a Roma en un operativo organizado apenas arrancó la guerra por la invasión de Hamás. Entre los evacuados hubo quienes tuvieron que pedir la renovación de su pasaporte vencido para poder salir de Israel.

El grupo -como lo hacen y lo harán otros hasta completar el número de casi 1400 solicitantes- volvió al país en un avión de Aerolíneas Argentinas, compañía cuyo ajuste pregonan el libertario Javier Milei y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio mientras Mauricio Macri hace de las críticas a la compañía su mayor emblema.

La patria los abraza %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%u2764%uFE0F



En medio de tanto dolor, la Argentina los recibe y acompaña. Agradezco a todos los equipos que hacen posible la operación #RegresoSeguro; seguiremos trabajando hasta evacuar de Israel a todos los compatriotas que lo han pedido. pic.twitter.com/RMEEFWU9fP — Alberto Fernández (@alferdez) October 15, 2023

En campaña, Patricia Bullrich prefirió las low cost cada vez que pudo y las celebró en redes sociales. Nunca aplaudió un vuelo de la línea de bandera que en algunos casos tuvo que tomar porque no hay otra opción, como a Santiago del Estero para el primer debate. Su equipo fue prudente y no subió fotos de algún vuelo particular. Tampoco los demás contrincantes lo hicieron, menos aún después del escándalo protagonizado por Martín Insaurralde con sus inexplicables y onerosos paseos por el mundo. El exjefe de gabinete bonaerense sigue encerrado en su casa y en silencio.

Israel está en guerra y aún así muchos argentinos que se mudaron a ese país dudan si volver o no volver. La hija de una amiga, Paula Pupko, escribió para El Observador de España su dilema moral: "Si elegí vivir en este país, ¿me puedo ir en su peor momento? ¿O me quedo y ayudo en lo que pueda desde mi lugar?". Justo el Día de la Madre le avisó a la suya que el consulado le había asignado un lugar para evacuarla en el operativo Regreso Seguro.

Dólares, brecha, déficit y precios: los números clave y la estrategia antes de las elecciones - El Cronista

Cada vez que un candidato dice que los chicos se van o se quieren ir o cada vez que un adulto alienta a irse a sus hijos me pregunto porqué tantos que viven en Israel prefieren quedarse y defender su tierra aún en guerra. Y me pregunto ¿qué pasaría si todos bajáramos los brazos en Argentina? ¿Tenemos el dilema moral o estamos asqueados y cansados? ¿Qué pasa con los que se quedan si nos vamos los que tenemos oportunidad de huir? ¿Qué pasa con los que no tuvieron acceso a la educación y recursos para salir adelante? ¿Qué hacemos los que gran parte de nuestra educación la recibimos en el sistema público?

A veces las respuestas las encuentro en los años de catecismo. Aunque no vaya a misa no olvido la Parábola de los Talentos. El que no crea lo puede leer como un cuento. La historia con la que Jesús graficó la responsabilidad frente a los dones que uno tiene comienza con un hombre que dejó su tierra y le dio monedas a sus siervos conforme a sus capacidades. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro sólo una. Los primeros dos negociaron y duplicaron lo que recibieron. El tercero no quiso correr riesgos y la enterró para devolverla tal como la había recibido. A su regreso el hombre felicitó y premió a los que invirtieron y castigó al que no usó lo que sería su talento. Hoy quizás hasta parecería revolucionario ese hombre que no hizo nada pero que al menos no perdió la moneda.

Detrás de Javier Milei

El domingo en su editorial televisiva Jorge Lanata increpó a los televidentes preguntando si todos sabemos qué y a quiénes votamos. Tres veces en la última semana Juntos por el Cambio pasó debajo de mi puerta la boleta corta de la Ciudad de Buenos Aires. Recién la tercera vez abrí el papel transparente con mi nombre impreso y leí. A pesar de estar bastante informada me llevé algunas sorpresas. No hay que apurarse a sacar conclusiones: lo mismo pasa en ‘la letra chica' de otras listas y eso explica parte de nuestra decadencia.



En la sábana de La Libertad Avanza sólo unos pocos mediáticos se sumergieron en la política junto a Milei, la mayoría de los candidatos o asesores son repitentes, incluso algunos fueron expulsados de los espacios en los que estuvieron. Hasta Carolina Píparo, figura en ascenso, terminó mal en Cambiemos y con un escándalo policial junto a su marido del que ya no se habla.

Aumenta el dólar blue | Enojado y con la lupa en el dólar, Massa canceló viajes y reacomodó el tramo final de su campaña - El Cronista

Elecciones 2023: qué tiene que pasar para que haya balotaje y cuánto se necesita para ganar en primera vuelta - El Cronista

En Buenos Aires la lista de Unión por la Patria inscribió mayoritariamente al círculo estrecho de Máximo Kirchner dejando fuera a experimentados dirigentes o a intendentes del Conurbano a los que hoy se les pide redoblar esfuerzos. Este martes por ejemplo será el megacierre en Arsenal donde Sergio Massa y Axel Kicillof celebraran el Día de la Lealtad peronista. No estará el Presidente Alberto Fernández que está en China ni Cristina Kirchner que viajó al sur.

Una semana atrás Massa, Kicillof y Máximo Kirchner compartieron caravana en La Matanza

Sea cual sea el resultado electoral, el día después habrá exorcismo peronista. La chance de segunda vuelta apenas postergará el feroz pase de facturas que sobrevendrá. Disciplinados en estos días callan recelos y barren bajo la alfombra su permanente crisis para evitar una sangría de votos mayor a la de las PASO.

Un radical clave adelantó su voto para el balotaje y suma tensión en Juntos por el Cambio - El Cronista

Las emotivas imágenes en los aeropuertos de Tel Aviv, Roma y Ezeiza me empujaron a reflexionar sobre la poca o indebida valoración del urgente operativo de evacuación. Tampoco creo que cambie la percepción de esa mitad de los argentinos que el 13 de agosto votaron por los entonces precandidatos que promueven la privatización de Aerolíneas Argentinas o los que no aplaudieron la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner o los anuncios para el norte.

Javier Milei y Carolina Píparo fueron a Lomas de Zamora para aprovechar el escándalo Insaurralde

Quien ganó la PASO es justamente quien pide casi cero intervención del Estado. Y de tanta crisis, enojos, inflación, sospechas de corrupción y dólar volando hay quienes prefieren que todo explote en lugar de cuidar lo que tienen.

Los focus group develan que los votantes de Milei ni siquiera comparten con él su plan de la motosierra. En respuesta desde Juntos por el Cambio salieron en defensa de la salud y la educación públicas con mensajes que parecen rozar las ideas peronistas.

La sorpresa de Patricia Bullrich

Este último fin de semana XXL Patricia Bullrich enfrentó su propio dilema y buscó auxilio en Horacio Rodríguez Larreta. Su otrora adversario prometió ser su jefe de gabinete y agradeció "la oportunidad" que más que una puerta a un cargo público es una ventana para reposicionarse. Si ella perdiera, Rodríguez Larreta podrá decir que fue más generoso de lo que fueron con él y volverá al ruedo. La reunión en la que acordaron el anuncio duró dos horas y algo. Incluyeron en el punteo de nombres el de Fernan Quirós como eventual ministro de Salud de la Nación después de haberlo obligado a bajar su precandidatura a jefe de gobierno en favor de Jorge Macri.

Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron que Horacio Rodríguez Larreta sería su jefe de gabinete

Ambos, Larreta y Quirós, fueron víctimas del bulling del ala dura del PRO por el manejo de la pandemia de COVID. Contrario a lo que suele ocurrir con dirigentes que cambian fácil de opinión al ritmo de las encuestas, el médico y ministro porteño nunca confrontó con sus colegas de Nación ni de Provincia y prefirió focalizarse en el operativo de testeo y en el plan de vacunación. Parece que su moderación ahora es necesaria en el tramo final para juntar votos.

Elecciones 2023 Gabinete | Bullrich convoca a Fernán Quirós para su Gobierno: la jugada detrás del acercamiento al larretismo - El Cronista

Tramo final de la campaña K

En una Argentina tan intensa todo parece que hubiera sucedido hace mucho tiempo. Sólo quedan cuatro días de campaña, el equivalente a los últimos 15 minutos de un partido de fútbol. ¿Lo que no se hizo o no se explicó se puede hacer sobre la hora?

Sergio Massa sigue creyendo que sí y no para de presentar propuestas. Hasta viajó este lunes a San Luis convencido de que puede repuntar en la nacional a pesar de que el opositor Claudio Poggi ganó la gobernación; insiste con el voto útil contra el libertario e intentó seducir a la diva de los almuerzos -ahora cenas- con su plan exportador. "Mi gobierno empieza el 10 de diciembre", volvió a diferenciarse del presidente Alberto Fernández.

Sergio Massa y Matías Lammens propusieron que el Previaje sea una política estatal garantizada por ley

El candidato de Unión por la Patria juega en simultáneas. Con Matías Lammens revitaliza el PreViaje, con el kirchnerista Eduardo ‘Wado' de Pedro visitó a un niño autista y prometió un gobierno inclusivo, y hasta puso en la cancha a la ‘madrastra' de su mujer Malena Galmarini. La diva Moria Casán, una voz fuerte en los medios, lo acompañó para suavizar la cena con Mirtha Legrand -a Milei lo había acompañado la humorista Fátima Florez-, viralizó videos a su favor y hasta su voz locuta un tik tok de Kicillof.

El gobernador Axel Kicillof supervisó la obra de agua potable en la Isla Martín García

En esa frenética campaña y a pesar de Insaurralde y del ahora detenido ‘Chocolate' Rigau por los ñoquis de la Legislatura provincial, el gobernador de Buenos Aires intensificó su campaña y sólo se tomó un día de descanso en la isla Martín García donde pasó el Día de la Madre en familia. Obsesivo visitó una obra en ejecución y se fue con un leve bronceado isleño. "Algunos no se dan una idea de lo que está en juego" se lamenta mientras parece pregonar en el desierto contra la convertibilidad de los 90 y aquellos economistas que acompañaron a Domingo Cavallo y que ahora juegan con Milei.

A mi casilla de correo me llega un alerta. Hoy vence mi plazo fijo en pesos.