Palma Cané destrozó a Milei por el LIBRA gate: "Esto no va a salir gratis..."

El economista Luis Palma Cané se refirió al escándalo por el LIBRA gate, analizó su impacto en los mercados y destrozó al presidente Javier Milei.

"Es un hecho grave porque ha afectado la credibilidad de la palabra del Presidente , que genera una gran incertidumbre no sólo económica, sino electoral", planteó en una entrevista con Radio Continental.

"Cuando aparecen estos sucesos, la incertidumbre genera un impacto negativo: las acciones y los bonos han bajado y el riesgo país ha subido. El inversor se va de los activos financieros que están cerca del bombazo", agregó.

El economista cuestionó el accionar del mandatario al señalar que "él no tiene que difundir nada del mercado financiero". Además, aseguró que la polémica actual "es lo más próximo a una estafa" y cuestionó "¿cómo nadie lo paró?".

"Creo que el agua no se va a desbordar, pero esto no va a salir gratis. Algún herido va a haber. El presidente está rodeado de mucha gente y algunos no son eficientes", concluyó.

El LIBRA gate ya es el mayor escándalo para Milei: los números del impacto negativo





Al menos dos encuestadoras consultadas por El Cronista relevan por estas horas el impacto mientras que otras dos ya lo tienen en sus planes para los próximos días, a la espera de que la espuma baje y quede expuesto el nivel real de daño.

En el termómetro de las redes sociales, mucho más inmediato y también menos certero, el tema se instaló en la conversación y de forma en extremo negativa para desencanto del gobierno libertario, acostumbrado a dominar la arena digital.

