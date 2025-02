El Gobierno "quema" a Santiago Caputo por intervenir la entrevista entre Milei y Jony Viale: el reto del Presidente

Tras el escándalo del "LIBRA gate" y la posterior polémica añadida por la interrupción de Santiago Caputo a la entrevista entre Javier Milei y el periodista Jonatan Viale, el Gobierno ahora acusa al asesor favorito del Presidente.

Luego de que el vocero Manuel Adorni considerara este martes que el accionar de Caputo fue "equivocado" y revelara que el propio Milei lo consideró "innecesario", ahora el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó contra el asesor.

En diálogo con Radio Rivadavia, el titular del Gabinete consideró que la interrupción de Caputo fue por "una estupidez" y, al igual que Adorni, mandó al frente al asesor: "Me parece que Santiago Caputo aprendió una lección: que nadie es super poderoso, que todas las cosas tienen sus límites".

Tal como había adelantado El Cronista, Milei se enojó con su asesor estrella por su accionar. Así lo confirmó Francos: "[Milei] se enojó [con Caputo], incluso sin saber que esa parte iba a salir al aire. El Presidente se lo ha marcado y me parece importante".

Y detalló: "Se enojó con Santiago Caputo porque le pareció una irresponsabilidad que, sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa, interrumpiera".

Además, el jefe de Gabinete calificó como "una estupidez" el motivo por el cual el asesor interrumpió al Presidente en medio de su entrevista: "La verdad es que cuando uno mira la causa de la interrupción dice: '¿Cuál es el sentido?'"

Algo similar había planteado Adorni este martes, cuando dejó entrever que Milei no salió contento con Caputo de la entrevista con TN. "Es que tiene el defecto de la excelencia y notó que eso podía prestar a confusión a una parte de la audiencia", justificó el vocero.

Por su parte, Francos opinó por la misma línea: "Me parece que fue un exceso de intentar ser prudente en ese momento; interrumpió un programa y ni el Presidente ni el conductor del programa tenían nada que ver. No me parece un tema grave".

Sigue el escándalo: ¿Karina Milei recibía pagos de Hayden Davis?

En un nuevo capítulo de la extensa novela del "LIBRA gate", este martes por la noche se difundieron una serie de chats que se presumen de Hayden Davies, CEO de Kelsier Ventures y creador de la criptomoneda que generó caos en el Gobierno.

En uno de ellos, se lee un mensaje del estadounidense que asegura que la secretaria presidencial, Karina Milei, aceptaba dinero de su parte como coimas: "Envío $$ [dinero] a su hermana y él firma lo que sea y hace lo que yo quiera. Una locura".

Frente a esto, un vocero de Davis, Michael Padovano, desmintió los chats en diálogo con el medio Coindesk: " Nunca les hice ningún pago, ni ellos pidieron . [Los chats] son completamente falsos. Su única preocupación era asegurar que las ganancias de Libra beneficiaran a la gente y a la economía de Argentina".

Al respecto, Francos sumó información sobre la reacción de Karina a estos chats: "Lo que comentó Karina Milei fue: ‘Por favor, que hagan la denuncia que quieran hacer, que muestren pruebas, yo no tengo absolutamente de qué preocuparme'".

"Ella no tiene absolutamente nada que ver con el tema, con el episodio, ni ha recibido ninguna suma de dinero. Ahora, hay que hacer una investigación, por supuesto", cerró el jefe de Gabinete.