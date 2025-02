El LIBRA gate ya es el mayor escándalo para Milei: los números del impacto negativo

¿Cuánto daño causará la crisis cripto, el LIBRA gate, en la imagen presidencial de Javier Milei? Y directamente vinculado a ello, ¿cuánto se podrá remendar en los días y semanas por venir? Las preguntas no tienen aún una respuesta definitiva, más bien se trata de un proceso en curso, con consecuencias que el Gobierno apuesta a contener.

Al menos dos encuestadoras consultadas por El Cronista relevan por estas horas el impacto mientras que otras dos ya lo tienen en sus planes para los próximos días, a la espera de que la espuma baje y quede expuesto el nivel real de daño. En el termómetro de las redes sociales, mucho más inmediato y también menos certero, el tema se instaló en la conversación digital y de forma en extremo negativa para desencanto del gobierno libertario, acostumbrado a dominar la arena digital.

Desde el Gobierno buscan despegar al Presidente de la responsabilidad directa sobre la crisis que desató LIBRA el viernes. Las respuestas que ensayan en el universo libertario varían de la mala interpretación del mensaje presidencial a otros planteos más polémicos como si lo hizo o no en uso de sus facultades presidenciales.

La Ley de Ética Pública, no obstante, es clara en su artículo 2 inciso G cuando determina que ningún funcionario público puede hacer uso de las instalaciones o de los servicios del Estado en beneficio propio o de un tercero, "a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa" .

Así y todo, el daño está hecho sobre la figura internacional que Milei construyó a lo largo de 2024, en particular en el universo donde el jefe de Estado supo encarnar el reflejo disruptivo y que ahora quedó mellado por las sospechas acerca de su accionar. Sábado y domingo, el primer Presidente liberal libertario volvió a ser portada internacional, pero no del modo que lo hizo en meses pasados.

En el entorno de Milei se ocuparon de aclarar que no hay cambios en la agenda internacional del Presidente. El miércoles a la medianoche sigue programada su partida hacia Estados Unidos para participar de la nueva edición de la CPAC en DC. Confirmados en el avión están el vocero Manuel Adorni y Karina Milei, "El Jefe", que el domingo se mostró afiliando en CABA de forma despreocupada pese a que todas las indirectas de los involucrados apuntaron hacia su responsabilidad como nexo con su hermano.

A la espera de conocer la explicación en boca del propio Milei, se sucedieron nuevas intervenciones en el mundo digital del creador de LIBRA, Hayden Davis, hablando ahora de un plan en tres etapas que contradice las versiones del oficialismo. En una entrevista con Dave Portnoy, alias Davey Day Trader en su canal de You tube, el responsable de LIBRA habló de un segundo tuit del mandatario -incluso mencionó un "video", acorde a lo que se había comprometido el equipo libertario- que nunca se posteó a lo que seguiría una ola de mensajes de influencers en las redes.

A contramano de ellos, fueron muchos los traders del mundo cripto que perdieron miles de dólares en solo unas horas y reaccionaron con furia en sus canales habituales. Muchos de ellos hablaron de "desconcierto", incluso de "desilusión", ante el accionar de Milei de postear y borrar su mensaje.





Cómo impactó el Escándalo de LIBRA sobre Milei

El análisis de la conversación digital sobre el Presidente Milei elaborado por la consultora Ad Hoc muestra que en las últimas 72 horas se registraron 3,5 millones de menciones a nivel global, de las cuales 2,5 millones de menciones se localizaron solo en la Argentina. Se trata del evento de mayor negatividad desde el inicio de su presidencia, al punto de compararlo con el escándalo de Alberto Fernández en 2024.

En agosto de 2024, la conversación sobre el expresidente había llegado a 745 mil menciones en tres días. " La conversación sobre Milei este fin de semana fue más del doble ", indicaron los responsables del informe. Seis de cada diez menciones fueron negativas e incluso superó el techo reciente producto la reacción negativa al discurso presidencial en Davos.

Por su parte, el Monitor Digital que elabora CB Consultores, el escándalo Cripto " trepó rápidamente en la hegemonía de narrativa en redes sociales y en los medios de comunicación que mencionaron al presidente en las 48 horas posteriores al estallido del "criptogate" .

Entre el 14 y el 16 de febrero, el episodio supera el 60% de presencia en la charla total sobre el Presidente en las redes sociales mientras que en los medios de comunicación, la narrativa sobre LIBRA comprendió al 65% del total de publicaciones sobre el líder libertario.

Acorde al Monitor Digital, el impacto de la publicación en redes sociales del tuit fallido "está dejando consecuencias hasta ahora inéditas en el perfil digital del Presidente". El término "estafa" se consolidó en pocas horas como la palabra clave principal para atacar a la figura del jefe de Estado luego que se desatara el escándalo por promocionar la criptomoneda LIBRA y arrasara como un tsunami con el dominio libertario en las redes, al menos de forma temporal. La incógnita es cuánto desbordará hacia el mundo real.

"Lo ocurrido pone en seria tensión al Presidente con el segmento de opinión que en general tiene opiniones oficialistas pero que en la autopercepción no se considera como tal. Se trata de ciudadanos que tienen un vínculo lábil con el oficialismo y este tipo de cosas los alejan de la agenda del Gobierno ", reflexionó Marina Acosta, de Analogías, ante la consulta de El Cronista.

"S u condición de político digital magnifica la cuestión, lo complica porque el evento es esencialmente digital y escandaloso . Es decir, no tiene escapatoria porque el evento no se produjo en el campo analógico que no permea en el campo digital, se produce en el campo digital que sí permea el campo analógico ", añade.

Para Analía del Franco, es un tema un poco confuso para el grueso de las personas ajenas al mundo cripto y quienes tienen una visión regular del mandatario, sobre quienes impactan más las cuestiones económicas del día a día. "Pero sí empieza a tallar más en los positivos no convencidos, aunque no sea de un día para el otro, son diversas cuestiones que van limando. En este caso, para muchos el impacto está vinculado a la reacción confusa que están dando. Evidentemente es la primera vez que pasa esto así ", indica.

"Milei fue una parte del scam. También hubo influencers a los que les dieron monedas gratis y sacaron millones, ni siquiera las compraron. Fue un shock total que el Presidente de Argentina hizo esto", comentó ayer en El Destape Radio el trader chileno Clemente Varas, quien confesó que luego compró otra memecoin llamada JailMilei impulsado por el enojo.

"Él es o era un héroe en el mundo del cripto. Porque ha hablado con altas personas del cripto antes y él ha dicho que quería poner todo en el blockchain, todo lo que está haciendo el Gobierno, lo que está gastando, para que todos lo puedan ver. Y a nosotros eso nos encanta", reconoció.

Ayer, el Presidente se mostró en su despacho con un senador republicano de Montana, Steve Daines y su comitiva integrada por Cynthia Jo Daines y su jefe de despacho, Darin Thacker. También participó de la reunión Abigail Dressel, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.

Incluso el mensaje en Truth Social de Trump, con una alusión a una frase de Milei cuando circulaba la versión que el presidente estadounidense había dejado de seguirlo, fue leído -o quiso ser interpretado- como un gesto de respaldo. Pareciera escaso para revertir semejante volumen de negatividad en ese campo.