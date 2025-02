Acuerdo con el FMI: cuáles son los límites para el uso de los dólares frescos

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el acuerdo con el FMI pasará por el Congreso y reveló que negocia con el organismo si los fondos que se envíen serán o no de libre disponibilidad.

El Gobierno había asegurado que los fondos que envíe el FMI se usarían para sanear el Banco Central a través del pago de la deuda que tiene el Tesoro con la entidad monetaria. Es por esto que sostenía que no habría un aumento de la deuda consolidada.

El presidente Javier Milei, en su entrevista para aclarar la situación sobre la criptomoneda LIBRA, sostuvo que entre el aporte por la baja temporal de retenciones (en torno a u$s 5.000 millones), más "el exceso de dólares de 5 mil millones" (aunque aclaró que, si se toma la recomposición de reservas, asciende a más de u$s 10 mil millones) y los desembolsos del FMI, para la salida del cepo va a "levantar una pared de u$s 25 mil millones".

La negociación, según Caputo, incluye la definición de cuál será el destino de los fondos. Consultado en A24 sobre si serán o no de libre disponibilidad los recursos, y si estarán en el Banco Central a disposición de los que quieran comprar dólares, el ministro aseguró que ese esquema se negocia con el organismo.

El FMI en general recurre a dos alternativas para transferir los fondos: de libre disponibilidad o de apoyo presupuestario.

Este último busca reforzar las dificultades presupuestarias que enfrentan los países. Emiliano Libman, investigador de Fundar, señaló que este esquema no tiene sentido para Argentina porque el Gobierno tiene superávit primario.

Es por eso que cobra fuerza la opción de fondos de libre disponibilidad. Si bien esta alternativa implica que los Gobierno definan el destino de los fondos, no implica que se pueda usar "a gusto".

En medio de discusiones sobre el atraso cambiario, este punto cobra centralidad. "El fondo te gira la plata, pero todo se juega a la hora de ver las condicionalidad sobre la política económica", explicó Libman.

Es que el organismo, en todos sus acuerdos, establece lineamientos de política económica para luego concretar revisiones sobre el rumbo de lo acordado. Estas serían las metas.

Fuentes vinculadas a negociaciones previas señalaron que acceder a un programa de libre disponibilidad no significa que los dólares se puedan vender en el mercado de cambio a gusto, pero agregaron que el dinero es fungible, algo que, bromearon, el ministro ya ha demostrado.

En el mismo sentido y con los antecedentes argentinos, Libman aseguró que es probable que se negocie qué le va a dejar hacer el organismo a Argentina con los dólares: "Obviamente que cuanta más libertad te dan, mejor, pero el Fondo no quiere que agarren la plata y dejen las cosas como están".

Una de las posibilidades es que se destine una parte de libre disponibilidad y otra con mayores restricciones.

Todavía el acuerdo no está firmado y el FMI ha manifestado dudas por el nivel del dólar y la permanencia del cepo. Los consultados descartaron que el organismo pida una devaluación, pero señalaron que consideran poco probable que deje que el Gobierno haga "lo que quiera sin algún resguardo" con la plata.

Una de las alternativas que barajaron es que pida cambios en el régimen cambiario, como una banda de flotación, mecanismo que establece un techo y un piso para el dólar para las intervenciones.

Otra de las alternativas sería la eliminación del dólar blend, que obliga a los exportadores a liquidar en 80% de las divisas en el Mercado Único Libre de Cambios y el otro 20% al Contado con Liquidación.

Al acuerdo "le falta el moño", y tanto Milei como Caputo se reunirán con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, uno en Washington y el otro en Sudáfrica, antes del fin de febrero.