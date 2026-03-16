El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuestionó este lunes las acusaciones que distintos diputados formularon contra el presidente Javier Milei en el marco de la investigación por el caso Libra y sostuvo que atribuirle delitos sin una imputación judicial resulta “imprudente”. Durante una entrevista televisiva, con A24, el funcionario remarcó que la determinación de responsabilidades penales corresponde exclusivamente al Poder Judicial y no a las comisiones parlamentarias. “El único funcionario que tiene facultades para imputar a alguien es un fiscal”, afirmó. En ese sentido, explicó que una condena penal requiere un proceso judicial complejo y múltiples instancias hasta que quede firme. “Recién ahí alguien puede decir que tal o cual persona es culpable de tal o cual delito”, señaló. Para el ministro, afirmar la culpabilidad del Presidente sin que exista siquiera una imputación judicial constituye una actitud apresurada. “Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber ni siquiera estado imputado en una causa, y más cuando se trata del presidente de la Nación, me parece, por lo menos, imprudente”, sostuvo. Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que integrantes de la comisión investigadora del Congreso que analiza el caso Libra acusaran al mandatario de haber tenido participación en una presunta estafa vinculada a la criptomoneda promovida en redes sociales. El ministro subrayó que se trata de una comisión política y no judicial. “El único poder del Estado que tiene las facultades para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial”, indicó. Mahiques recordó además antecedentes de investigaciones parlamentarias que no derivaron en condenas judiciales. “Recuerdo la comisión de juicio político contra los miembros de la Corte, que estuvieron más de un año debatiendo sobre los delitos que ellos creían habían cometido los ministros. No hubo delito alguno, no hubo condena alguna”, afirmó. El titular de Justicia también se refirió a las revelaciones periodísticas difundidas durante el fin de semana sobre una supuesta línea de tiempo de comunicaciones telefónicas entre el empresario Mauricio Novelli y distintos integrantes del entorno presidencial. Según esas versiones, existirían decenas de llamadas entre Novelli, el Presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Consultado sobre esa información, el ministro señaló que se trata de datos difundidos en medios y no de elementos confirmados dentro del expediente judicial. “Hay otra causa que se está investigando por la filtración de información que salió de un organismo de la Procuración General de la Nación”, explicó. El funcionario remarcó la gravedad de esa denuncia porque podría afectar la integridad de la evidencia. “Si alguien se metió, accedió a esa información y la divulgaron, se metió en un expediente en el que no debería haberse metido”, indicó. En ese contexto, planteó que la investigación deberá determinar si se respetó la cadena de custodia de los archivos. “Puede que, si pasó esto, no se haya cuidado la cadena de custodia. Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado todo ese archivo”, advirtió. No obstante, aclaró que no tiene información directa sobre el contenido del expediente. “Mal puedo hablar de las noticias que salieron si no sé si no fue adulterado el archivo”, afirmó. Mahiques también remarcó que la denuncia por la filtración de datos no surgió del Poder Ejecutivo sino del propio Ministerio Público. “La denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el Presidente ni ningún ministro; la hizo el Procurador General de la Nación, que ordenó hacer un sumario interno y una denuncia penal”, señaló. Según indicó, esa presentación judicial involucra a integrantes de un área técnica del organismo, lo que abrió una investigación específica para determinar cómo se produjo el acceso a la información. Frente a las distintas versiones que circularon en los últimos días —entre ellas, la supuesta existencia de contratos o transferencias millonarias vinculadas al caso— el ministro reiteró que no existen pruebas judiciales que respalden esas afirmaciones. “Se habló de un contrato de cinco millones de dólares que habría firmado Novelli con el Presidente”, insistió el periodista. “Entiendo que no. No hay absolutamente ninguna prueba que acredite que eso es cierto”, sostuvo. El titular de Justicia aseguró además que el Gobierno no intervendrá en la investigación judicial y que su gestión buscará fortalecer la independencia del sistema. “Lo único que me pidió el Presidente es que garantice la independencia judicial para que haya seguridad jurídica en el país”, afirmó.