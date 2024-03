Pago de importaciones: a cuánto se accede al dólar y lo que se suma de deuda comercial

La deuda de importadores volvió a subir en febrero: del total de las importaciones realizadas en febrero, el 94% se realizaron con pagos diferidos, según reveló el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central.

Los pagos de febrero fueron por u$s 1.688 millones, por abajo del monto de las importaciones de bienes FOB del mismo mes, que alcanzaron los u$s 3.900 millones.

Los pagos totales fueron un 55% menos que lo pagado en el mismo mes de 2023. Según el informe, esto da cuenta de "un aumento en el endeudamiento comercial o una disminución de los activos externos".

Desde la entidad monetaria explicaron que esta dinámica responde en parte al cronograma de pagos establecido para cada posición arancelaria de los productos importados, mientras que según datos de la Secretaría de Comercio, la deuda comercial neta total asciende a u$s 42.600 millones, mientras que destacan el desempeño del BOPREAL en el proceso de recorte de la deuda importadora de las empresas con una licitación total de u$s 10.000 millones.

En ese mismo sentido, desde el Banco Central destacaron que en las licitaciones de este bono se adjudicaron el total ofertado de la serie 2 por u$s 2.000 millones y u$s 491 de la serie 3.

Evolución de la deuda importadora.

Estos montos reflejan una evolución favorable en lo que va del año en términos de pagos de las importaciones, en comparación con el piso alcanzado en diciembre de u$s 723 millones, sobre un total importado en FOB de u$s 4.041 millones. En enero, las importaciones pagadas treparon a los u$s 1.068 millones, el 89% de los u$s 4.372 millones del total importado.

En lo que va del año, "la deuda externa de los importadores aumentó u$s 2.362 millones en febrero y u$s 9.402 millones desde la asunción de Javier Milei. Esto indica que las compras logradas por el BCRA en estos tres primeros meses de la nueva administración fueron ‘apalancadas' en deuda privada y, por otro lado, que la colocación del BOPREAL no logró su objetivo. Según datos del BCRA, en febrero los cobros por exportaciones de bienes sumaron u$s 4.750 millones (suba de casi 10% frente al mismo mes de 2023). En tanto, los pagos de importaciones de bienes fueron de u$s 1.688 millones (caída de más del 50% comparado con febrero de 2023), analizó Walter Morales de Wise.

Sobre el resultado de la cuenta corriente, LCG consideró que esta se mantuvo con saldo positivo y registró un superávit en febrero de u$s 1.576 millones, "aunque achicándose". "La diferencia se encontró en un menor saldo de mercancías (u$s 3.059 millones), afectado por mayores pagos a importadores y un saldo ligeramente negativo en servicios (u$s 232 millones)", agregaron desde la consultora fundada por Martín Lousteau.

Destacaron además que ayudó el menor pago de intereses en comparación con enero: al FMI que en el segundo mes del año fueron u$s 776 millones contra cero en enero, pero no se realizaron "otros pagos del Gobierno nacional", que habían sido u$s1.541 millones en enero.

Desde LCG concluyeron que, a pesar de haber aumentado los pagos de importaciones en comparación con los meses anteriores, el porcentaje se mantiene todavía bajo y representa el 42% del total.



Qué se puede esperar.

Respecto de la evolución de la deuda, LCG espera que el cronograma de acceso al Mercado Libre de Cambios para el pago de importaciones "debería ir regularizando esta situación". "Estimamos que en 3 meses la deuda con importadores asciende a u$s 9.200 millones".

Esta expectativa se da en el marco de un 2024 que, esperan desde la consultora, presente ventajas contra el año anterior, en particular por el fin del efecto de la sequía y la "mejora de la competitividad a partir del sinceramiento del tipo de cambio oficial", lo que mejoraría el superávit cambiario de mercancías. En este aspecto, esperan que ayuden "los controles que todavía operan para pagos de importaciones" y el ahorro de divisas por turismo.