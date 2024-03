¿Dólar soja?: la señal que espera el agro para liquidar exportaciones

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la industria aceitera y del centro de exportadores de cereales (CIARA-CEC), aseguró que el flujo de las ventas de soja y de maíz se encuentran "en uno de los menores de la historia para esta época del año".

Uno de los motivos es que el sector agropecuario espera que se lleve adelante el levantamiento del cepo y por ende la unificación cambiaria, lo cual implicará un "ajuste en el tipo de cambio", hacia los niveles de los dólares financieros.

Descartan nuevo "dólar soja"

Sobre el futuro de la política cambiaria, Idígoras contó: "El Gobierno descartó la opción de la devaluación. Está comprometido en la unificación cambiaria. Pero la falta de definición en los tiempos puede llevar a que el flujo de divisas de la exportación agropecuaria esté restringido a la expectativa de esa decisión".

Lo que si, Idígoras anticipó que no habrá un nuevo tipo de cambio preferencial, según los diálogos que mantuvieron con el Gobierno: "Fueron muy explícitos en que bajo ningún punto de vista va a haber un desdoblamiento, esto es, un dólar agro o dólar soja. Hay un acostumbramiento sobre un tipo de cambio preferencial, porque así fue durante los últimos 2 años la comercialización de la oferta. Dejaron en claro que prefieren perder dólares que eso".

En una entrevista con radio Futurock, Idígoras explicó que el bajo ritmo de liquidación agropecuaria también se debe a que las lluvias retrasaron el ritmo de la cosecha, y al mismo tiempo, los precios internacionales descendieron producto de la buena producción argentina y de Brasil.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC

La liquidación, a la espera del fin del cepo

"El Presidente, Javier Milei, dice en las entrevistas que el objetivo es la unificación cambiaria lo antes posible. El Ministro de Economía lo ratificó. El productor interpreta que unificación es ajuste cambiario. Y tiene expectativa de recuperar algo de lo que sembró con una mejora del tipo de cambio. El flujo de venta de granos va a estar condicionado por esto".

Ante la consulta de cómo se imagina el agro que se dará la unificación, Idígoras afirmó: "La expectativa empresarial es que sea con un levantamiento del cepo, pero no pleno, sino con cierta progresividad, como pagos de imporaciones, el último informe del Banco Central ya hablaba de u$s 9400 millones acumulados de importaciones a pagar. Todos somos concientes que no puede haber una apertura plena".

Sobre el futuro del dólar con una unificación, describió: "Setearon una expectativa de salto devaluatorio con unificación cambiaria. Es cierto que la brecha no es tan grande. Asumiendo que el dólar exportador es la referencia de mercado, hoy a $893, y asumiento que los financieros son el techo, tampoco tendrías un gran salto devaluatorio".

El viernes el CCL cerró a $1100, contra un mayorista a $873, lo que da una expectativa de devaluación en torno al 26%.

Ante la consulta de qué pasaría con las exportaciones si el cepo se levanta recién a mitad de año, tal como planteó Milei, Idígoras contestó: "Es la pregunta del millón. Todos los puertos están deseando que puedan vender antes. Hay compromisos y toda una estructura portuaria que espera que suceda en tiempos normales, y que a mediados de abril empiecen a despegar las ventas, y sean fuertes en mayo y junio".

Del otro lado, si se eliminara el "dólar blend" (80% oficial-20% financiero), para Idígoras sería un retroceso: "Nadie vendería granos en Argentina".

Fondos extranjeros miran Argentina

Por otro lado Idígoras reveló que el Gobierno de Milei cuenta con "apoyo empresario", por cómo viene controlando la política fiscal y monetaria, pero también dijo que para que haya inversiones tiene que darse a la vez la aprobación de leyes que logren "consenso y gobernabilidad".

Contó que en los últimos días hubo muchas consultas de fondos extranjeros para inversiones productivas. El "deseo" es que la recuperación pueda darse "en V", concluyó.