El Gobierno le puso fecha y hora a la reunión con los gobernadores y pedirá por un proyecto clave

El Gobierno de Javier Milei definió que la reunión con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño será el viernes a las 15 horas. Esperan que allí se puedan establecer las primeras tratativas para el acuerdo de aprobación de la Ley Bases y el apartado fiscal que necesitan las provincias para cubrir su rojo fiscal. Ambos componentes condicionan la firma del denominado Pacto de Mayo, a firmar en un poco más de dos meses en Córdoba.

"Ya se enviaron las invitaciones a todos los jefes provinciales, quien quiera venir está invitado" , indicaron fuentes de Casa Rosada a El Cronista al respecto del inminente mitin que tendrá como anfitriones confirmados a Guillermo Francos, ministro del Interior, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Ministros.

De esta manera, se definió cómo será la modalidad de las reuniones entre ambas partes. En un principio se especuló con que sería una única reunión, mientras que ayer Francos decía que serían varias. La decisión final fue la de convocar a una reunión principal para todos los gobernadores este viernes y que quienes no pudieran asistir por cuestiones de agenda y no mandaran representantes se reúnan individualmente con los funcionarios la semana que viene .

Estas excepciones se dan en el caso de los mandatarios de Mendoza y San Juan, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego; quienes viajaron a la Feria Minera de Canadá, una de las más importantes para el sector, junto a una comitiva de empresarios regionales que buscan mayores inversiones en el marco del recambio de signo político. No se descarta que en vez de pedir audiencias aparte con Francos envíen a sus vicegobernadores a la reunión del viernes.

El presidente Javier Milei convocó a los gobernadores la semana pasada. Hoy se conoció cuándo será la reunión.

Hasta la publicación de esta nota, varias fuentes provinciales consultadas por este medio ratificaron que las invitaciones formales todavía no habían sido mandadas. Aun así, desde el Gobierno respondieron que estaban al caer.

En el medio de la mañana hubo un cambio de planes la reunión estaba planificada para hacerse a las 10 de la mañana, pero varios asesores del Gobierno y mandatarios provinciales alertaron que esto dificultaba la logística para que varios de ellos por la falta de vuelos, por lo que decidieron moverlo para las tres de la tarde.

En el poroteo interno que hacen desde el Poder Ejecutivo, hay entre 14 y 16 gobernadores que los anotan como "colaboracionistas afines", a la vez que advierten que los restantes pueden ser los que más reacios estén para la firma de un pacto conjunto. Entre estos últimos están los mandatarios peronistas-kirchneristas como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), entre otros.

Hay una proporción significativa de estos gobernadores que reconocen que no tienen problema en asistir a la reunión de Milei. A pesar de que en su discurso de apertura de sesiones dejó entrever lo contrario, desde el círculo de Kicillof indican que "la intención es ir". Lo mismo en el caso del fueguino Gustavo Melella. Así, el número de asistentes que inicialmente estimaba el Gobierno podría acrecentarse con el pasar de las horas.

La intención de los gobernadores de todos los signos políticos es, cuanto menos, escuchar a ver qué proponen los funcionarios de Milei. Tal y cómo lo dijo el Presidente en su discurso de la semana pasada, la clave para la firma del Pacto de Mayo es que la Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos tenga aprobación parlamentaria.

Los temas claves que se apuntan para la reunión

Para incentivar a las provincias a acompañarla, insistirán con el apartado fiscal y la inclusión de la reversión del impuesto a las Ganancias. Este tributo es coparticipable y aliviaría la situación fiscal y financieras de las provincias, las cuales se vieron afectadas por la disminución de los envíos discrecionales desde Nación y la reestructuración de los fondos fiduciarios.

Aunque en público no lo reconocen, desde Casa Rosada ya se preparan para negociar nuevamente los artículos de la Ley Ómnibus, el cual volvió a foja cero a raíz de su vuelta a comisión determinada durante el mes de enero. Indican que insistirán con los 664 artículos y los anexos que componen al texto original, pero alegan que "hay apartados que pueden estar en debate".

Según pudo saber El Cronista, la reforma laboral va a ser uno de los segmentos que también se presentará en las próximas semanas. Milei y sus funcionarios ven que la determinación en la Corte Suprema sobre ese apartado del DNU 70/23 no se dará en el corto plazo, por lo que apuntan a conseguir la venia de los gobernadores para tener los votos y aprobarla en el Congreso.

Milei junto a gobernadores en diciembre del año pasado, días después de asumir. (Prensa Presidencia)

"Es fundamental para los planes del Presidente, por eso se la va a impulsar por vía legislativa" , indican funcionarios cercanos al jefe de Estado.

En tanto, entre los gobernadores todavía persiste la incertidumbre de qué puede llegar a pasar con los artículos clave que no fueron apoyados durante el debate de la Ley Bases, tales como la asignación de facultades delegadas, la privatización de empresas públicas y la suba de retenciones en granos y bienes primarios clave.

Desde el Gobierno sostienen que la presentación de Ganancias debería funcionar como un facilitador para que estas cuestiones puedan tener más adhesiones que hace dos meses atrás. "El costo del ajuste tiene que ser compartido, no podemos hacer todo nosotros", alegan.

La presencia del Presidente en la reunión no está confirmada. Todo indica que, si la asistencia es casi perfecta, Milei tiene más incentivos para apersonarse en la Casa de Gobierno y replicar la foto con los 24 mandatarios subnacionales que tuvo durante su primera semana en la Presidencia, pero hasta el momento no iría.

A pesar de haber sido parte del equipo que decidió la modalidad de la reunión, el ministro de Economía, Luis Caputo, no podrá estar presente porque estará en un viaje de gestión. El asesor presidencial Santiago Caputo es uno de los que podría presentarse, pero no está confirmado: "Por su importancia en el Gobierno, puede decidir un minuto antes si quiere estar o no", explica una fuente que conoce la dinámica interna del equipo libertario.