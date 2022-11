Quién es el funcionario que reemplaza a Alexis Guerrera en el Ministerio de Transporte

Diego Giuliano fue confirmado al frente del Ministerio de Transporte por Casa Rosada, luego de que el actual titular de la cartera, Alexis Guerrara, anunciara su salida por cuestiones de salud.

También massista, Giuliano ya venía desempeñándose como cargo de Secretario de Transporte. Debutó en el ámbito público en su provincia, Santa Fe, como delegado del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, en 2002.

Entre los años 2005-2009 fue secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de Santa Fe y secretario Legislativo de la Cámara de Senadores de la provincia. Entre 2009 y 2017 fue concejal de Rosario.

En 2017, el rosarino dio el salto al massismo . "Tenemos un choque entre el pasado que no se quiere ir y no quiere hacer su autocrítica, y un presente que no nos gusta, por eso apostamos a este camino del futuro, que tiene ver con Massa, con una visión distinta de las cosas", justificó en ese momento.

Giuliano venía del peronismo santafesino, y en el año 2013 había sido candidato a concejal de un Frente con el Pro en Rosario. Ese frente fue la fusión del partido fundado por Mauricio Macri, que por aquel entonces llevaba a Miguel del Sel como candidato a gobernador, y el reutemismo.

En 2019, con la llegada de Alberto Fernández a Casa Rosada, Giuliano fue nombrado subsecretario de Innovación Institucional y Política de la Provincia de Santa Fe. Un año después lo nombran subdirector Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

De profesión abogado y escribano, el nuevo Ministro de Transporte realizó un Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, cursos de posgrado y es docente en diversas universidades del país y del extranjero.

Giuliano se convierte así en el tercer ministro de Transporte del Frente de Todos. Esta cartera, que siempre estuvo en manos de massistas, había sido ocupada, en primer lugar por Mario Meoni, hasta que falleció en un accidente de tránsito en abril del año pasado. Fue entonces que Guerrera asumió en su lugar. Hasta que esta semana dio a conocer que a partir del 1 de diciembre dejaría su cargo de ministro.

"Esta decisión se basa estrictamente en motivos personales y de salud que imposibilitarán que ejerza la función pública con la plena dedicación que lo hice hasta ahora", escribió en sus redes sociales.

En octubre se habían producido las últimas tres renuncias de ministros. Con pocas horas de diferencia, habían dejado de formar parte del Gabinete Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Claudio Moroni (Trabajo). Así, de los 21 ministros nombrados por Fernández, quedan apenas seis en funciones.