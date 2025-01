Las importaciones se dispararon en diciembre pero no frenaron el superávit récord

A partir de las medidas de desregulación y facilitación del comercio, en el último mes del año las importaciones experimentaron un salto de 26%, lo que significó la demanda de u$s 5369 millones al Banco Central contra el ingreso de u$s 7035 millones del sector exportador.

Con este resultado, el Gobierno no sólo mostró un ciclo completo con saldo a favor en la balanza comercial, que en este caso ascendió a u$s 1666 millones, sino que anotó una marca histórica al alcanzar un superávit comercial de casi u$s 19.000 millones.

La cifra sufrió un leve ajuste en relación a las primeras proyecciones oficiales que superaban los u$s 20.000 millones, sin embargo, se traduce en un dato sumamente positivo para el equipo económico que lidera Luis Caputo, en el camino de reordenamiento macroeconómico, luego de que 2023 cierre con un déficit de u$s 7000 millones.

En el último mes del año, se reflejaron los resultados de medidas clave como la eliminación del Impuesto PAIS que cargaba con una alícuota de 7,5% las compras al exterior y la flexibilización vía courier para consumos minoristas.

Pese al impulso importador, la balanza comercial en diciembre registró un superávit de u$s 1666 millones, y acumuló 13 meses consecutivos con saldo positivo.

Por su parte, en diciembre, las exportaciones aumentaron 33,4% en comparación con el mismo mes del año anterior .

En términos desestacionalizados y tendencia-ciclo crecieron 0,6% y 0,1%, respectivamente, en relación con el mes anterior. Entre enero y diciembre de 2024, las exportaciones registraron un incremento de 19,4% , y alcanzaron un valor total de u$s 79.721 millones.

(Infografía: Prensa Indec)

A su vez, las importaciones en diciembre registraron un aumento interanual del 26,2% . En términos desestacionalizados y tendencia-ciclo crecieron 8,8% y 2,6%, respectivamente, en relación con el mes anterior.

Las compras al exterior fueron impulsadas por el rubro Vehículos automotores de pasajeros que se disparó 230,9%, seguido por Bienes de Capital que creció 84,9% y Bienes de Consumo que mostró una evolución de 53%, respecto al mismo período de 2023.

Durante los 12 meses de 2024, las importaciones totalizaron u$s 60.822 millones, 17,5% menos que en el mismo período del año anterior .

Los fletes provenientes de las zonas seleccionadas: China, USMCA, Unión Europea y Mercosur, en conjunto, representaron el 78,5% del total. En cuanto al gigante asiático, aumentó 91,9% respecto a diciembre del año anterior.

En este mes, el flete de origen Mercosur alcanzó una participación de 20,1%, con una suba en el valor unitario de 70,4% respecto a diciembre de 2023.