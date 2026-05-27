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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 27 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 27 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2207 - Revolver

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 27 de mayo

 1°2207 11°0587
 4101  12°8640
 3°7489 13°8597 
 0765  14°0802 
 3718  15°9996 
 6°0741  16°6271
 4979  17°7538 
 0221  18°2595 
 5446  19°2678 
 10°1014 20°5804 

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¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver simboliza amenaza, miedo o la necesidad de protegerte ante un conflicto.

También sugiere control y poder: si lo sostienes, buscas afirmarte; si te apuntan, temes perder el control.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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