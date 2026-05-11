La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un nuevo criterio sobre la compatibilidad de pensiones para beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El fallo abre la posibilidad de que miles de adultos mayores puedan recibir dos pensiones al mismo tiempo. La resolución representa un cambio importante, ya que antes este tipo de casos enfrentaba fuertes restricciones legales y generaba numerosos conflictos en tribunales laborales. Ahora se determinó que, bajo ciertas condiciones, el organismo no puede negar una pensión por viudez o invalidez a una persona que ya recibe una pensión por jubilación. Sin embargo, el beneficio no será automático ni ilimitado. La SCJN también dejó claro que existen límites legales y controles administrativos que deberán cumplirse para evitar desequilibrios financieros dentro del sistema de pensiones. La nueva interpretación se basa en el principio de proporcionalidad y protección integral de la seguridad social. Durante años, el IMSS aplicó criterios que impedían combinar ciertas pensiones cuando el monto total superaba determinados límites. Ahora, la Corte reconoció que la pensión por jubilación y la pensión por viudez tienen naturaleza distinta, por lo que no deben excluirse entre sí. No obstante, la resolución también establece que la suma total de ingresos no podrá rebasar los topes máximos previstos en la ley, con el objetivo de mantener equilibrio financiero en el sistema del IMSS. Aunque la resolución favorece a los pensionados, la posibilidad de recibir dos apoyos económicos sigue sujeta a ciertas condiciones. Entre los principales puntos a considerar en 2026 destacan: Quienes consideren que cumplen con los requisitos para acceder a la doble pensión deberán iniciar un proceso administrativo ante el IMSS. Se recomienda: Posteriormente, se emitirá una resolución oficial indicando si procede el pago simultáneo y cuál será el monto autorizado. El Gobierno recordó que este trámite es completamente gratuito y debe realizarse únicamente a través de canales oficiales del IMSS. Además, recomendó no recurrir a gestores o intermediarios que prometan acelerar el procedimiento a cambio de dinero, ya que el proceso depende exclusivamente de la revisión institucional. Especialistas también sugieren buscar asesoría jurídica en caso de dudas, especialmente para garantizar que la solicitud cumpla con todos los requisitos legales y técnicos establecidos para 2026.