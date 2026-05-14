Una modificación administrativa volvió a poner el foco sobre miles de profesionales extranjeros que dependen del sistema migratorio de Estados Unidos para continuar su carrera laboral. En especial, la medida impacta sobre un grupo clave dentro del sistema de salud. Durante semanas existió incertidumbre entre médicos extranjeros con trámites pendientes, visas en revisión y solicitudes migratorias sujetas a mayores controles. El cambio generó alivio parcial, aunque todavía persisten dudas sobre los tiempos y alcances reales. La actualización no significa una aprobación automática ni una flexibilización total del sistema. Sin embargo, sí modifica un obstáculo que había afectado procesos migratorios sensibles para profesionales altamente calificados. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que determinadas solicitudes vinculadas con médicos extranjeros continuarán siendo procesadas pese a restricciones migratorias más amplias impulsadas por controles reforzados. La medida beneficia principalmente a profesionales de la salud que tramitan visas, permisos de trabajo y solicitudes asociadas a residencia dentro de Estados Unidos. Durante los últimos meses, muchos expedientes habían quedado alcanzados por suspensiones y revisiones adicionales. Según reportes publicados por medios estadounidenses, el cambio surgió luego de reclamos de organizaciones médicas y abogados migratorios, quienes alertaron sobre el impacto que estas demoras generaban en hospitales y comunidades vulnerables. Los especialistas remarcan que esta actualización administrativa no garantiza obtener la green card ni aprobar visas automáticamente, sino que permite que los casos sigan avanzando dentro del circuito migratorio oficial. Los llamados Graduados Médicos Internacionales representan una parte fundamental del sistema sanitario estadounidense. Diversas asociaciones médicas sostienen que cerca del 25% de los médicos activos en el país fueron formados fuera de Estados Unidos. Además, aproximadamente el 64% trabaja en zonas rurales o áreas con escasez de profesionales de salud, donde su presencia resulta estratégica para sostener servicios médicos esenciales. Entre los puntos clave de esta modificación se destacan: Pese al alivio parcial, abogados de inmigración advierten que muchos médicos aún esperan respuestas individuales y que persisten restricciones para ciudadanos provenientes de determinados países considerados de alto riesgo por el Gobierno federal. La evolución de estos expedientes será determinante en los próximos meses, especialmente para profesionales que deben iniciar residencias médicas o renovar documentación migratoria vinculada con su permanencia laboral.