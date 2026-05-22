Donald Trump impulsó cambios en el proceso para que ciudadanos extranjeros puedan solicitar la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card.

Con la nueva disposición, quienes se encuentren dentro del país con visas de no inmigrante ya no podrán completar el trámite íntegramente desde territorio estadounidense y deberán regresar a su país de origen para continuar el proceso en un consulado de Estados Unidos.

La medida afecta especialmente a personas con visas temporales de estudio, trabajo o turismo que buscaban avanzar hacia la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.

Quienes deseen obtener una Green Card ahora deberán volver a su país de origen para iniciar el trámite. Fuente: Canva

Oficial | Estos extranjeros deberán abandonar Estados Unidos para obtener la residencia permanente

De acuerdo con un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está modificación tiene como objetivo principal limitar el uso del ajuste de estatus.

El ajuste de estatus es el proceso migratorio que permite a ciertas personas obtener la residencia permanente sin salir de Estados Unidos. En la mayoría de los casos, requiere haber ingresado legalmente en el país y tener una petición aprobada a través de un familiar, empleo o asilo.

A partir de ahora, esa figura solo se otorgará en circunstancias extraordinarias, pero no se detalló qué casos entrarían en esa excepción.

Además, se mencionó que el cambio afectará a personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos con visas temporales por turismo, negocios, estudios o trabajo.

Entre las categorías mencionadas se encuentran:

B-1

B-2

F-1

M-1

H-1B

H-2A

H-2B

Estados Unidos va en contra de las visas temporales y advierte cambios en los procesos de residencia permanente para estos extranjeros. Fuente: Gobierno de Estados Unidos

Cómo se obtendrá a partir de ahora la Green Card en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó que los extranjeros que se encuentren temporalmente en Estados Unidos y deseen obtener una Green Card deberán regresar a su país de origen para iniciar el trámite de la residencia permanente a través del procesamiento consultar.

“La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ignoró durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente”, señaló.

El portavoz de USCIS, Zach Kahler, defendió el cambio y señaló que el gobierno de Estados Unidos busca aplicar la ley migratoria conforme con su interpretación original. Además, indicó que la medida permitirá reducir la necesidad de localizar y deportar a personas que decidan permanecer en el país sin autorización.