El Gobierno de Estados Unidos activó una nueva etapa de control migratorio y administrativo que impacta directamente a miles de personas con pasaporte estadounidense. La medida no implica una prohibición general para viajar, pero sí introduce restricciones importantes para quienes mantengan obligaciones judiciales sin resolver. La disposición está vinculada al cumplimiento de pagos de pensión alimenticia y alcanza a ciudadanos estadounidenses, incluidos extranjeros que obtuvieron la ciudadanía mediante naturalización. Esto significa que quienes tengan pasaporte de EE.UU. podrían verse afectados, aun si nacieron en otro país. En este contexto, muchas personas comenzaron a preguntarse cuáles son las condiciones específicas que pueden derivar en la revocación del documento y qué pasos deben seguir para evitar inconvenientes. El Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, activó una nueva fase del llamado Passport Denial Program. Aunque este mecanismo existe desde hace años, ahora comenzó una etapa más estricta: además de negar renovaciones, también puede revocar pasaportes ya emitidos. La medida aplica a titulares de pasaporte estadounidense con deudas superiores a 2.500 dólares en pensión alimenticia ordenada judicialmente. Según explicaron autoridades federales, el objetivo es reforzar el cumplimiento de obligaciones familiares mediante restricciones administrativas. La primera fase comenzó en mayo de 2026 y apunta inicialmente a contribuyentes con atrasos muy elevados, superiores a 100.000 dólares. En etapas posteriores, el umbral podría ampliarse gradualmente hasta alcanzar a todos los casos que superen el límite legal vigente. Un punto clave es que la medida no afecta a extranjeros que viajan con pasaporte de otro país. Solo alcanza a quienes poseen pasaporte estadounidense, incluyendo ciudadanos por nacimiento y también extranjeros naturalizados. Esto significa que una persona nacida fuera de Estados Unidos pero nacionalizada puede enfrentar la revocación de su documento si figura como deudora certificada dentro del sistema federal. En caso de estar fuera del país cuando el pasaporte sea revocado, la persona puede acudir a una embajada o consulado para solicitar un documento limitado de regreso directo a Estados Unidos. Ese permiso no habilita viajes adicionales. Las autoridades aclararon además que la medida no elimina la ciudadanía ni bloquea el ingreso al país, sino que restringe temporalmente la posibilidad de viajar internacionalmente hasta regularizar la situación y tramitar un nuevo pasaporte. Para salir del programa, el titular debe pagar la deuda, esperar la actualización del sistema y luego iniciar una nueva solicitud de pasaporte, ya que el documento revocado no vuelve a activarse.