Oficial: el Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios a la luz y al gas y la canasta energética

El Gobierno oficializó cómo será el nuevo esquema de subsidios energéticos para la luz y para el gas, completamente distinto al actual. Lo hizo durante la realización de la audiencia pública que se llevó a cabo esta mañana con miembros del Ministerio de Economía. Dejará de subsidiarse a la oferta de generación energética, y pasará a subsidiarse a la demanda, es decir, mediante una transferencia directa a las familias.

Nuevo esquema: la Canasta Básica Energética (CBE)

Para calcular el monto del subsidio, lo primero que hizo la Secretaría de Energía fue elaborar una Canasta Básica Energética (CBE), que contempla cuáles son las necesidades esenciales de consumo de luz y de gas en los hogares, según la cantidad de gente que lo componen y dónde viven. Con los valores actuales de las tarifas, estiman que esa CBE estará en un rango de entre $30.000 y $40.000 por mes.

Por ende, eso es lo que estima el Gobierno que será el consumo de luz y gas mensual esecial para vivir. Le pone un costo al uso de metros cúbicos de gas y de kilovatios de electricidad que se utilizan en una casa para calefaccionar, cocinar, usar la heladera, el lavarropas o la televisión.



Esa CBE no va a ser igual para todos. Va a depender según cuántas personas viven en ese hogar (lo que llaman el grupo conviviente) y en qué parte del país viven, lo que técnicamente llamaron "zonas bioclimáticas", debido a los distintos usos que se hacen de la energía según si son zonas más cálidas o más frías. También, variará según el mes del año.

Cálculo del subsidio

Para hacer el cálculo de cuánto subsidio va a transferirse al hogar, van a mirar que la canasta básica energética no supere un determinado porcentaje de los ingresos del grupo conviviente. Si supera un porcentaje del ingreso, que todavía no fue definido, esa diferencia es la que subsidiará el Estado.

El gobierno presentará el 10 de marzo el informe final con todos los datos necesarios para aplicar este nuevo esquema, y el 10 de abril estará la nueva norma que establezca el nuevo régimen, mencionó Energía en la audiencia pública.

Para el Gobierno, ese porcentaje que no debería superar la canasta básica energética de los ingresos podría ser del 10%, que es el número que se usa internacionalmente para definir si una familia padece de la llamada pobreza energética. Es decir, podría pensarse que si un hogar tiene una CBE que le cuesta $30.000, y los ingresos de la familia superan los $300.000, no recibirá ningún tipo de subsidio. Mientras que si están por debajo de los $300.000, podría recibir una compensación. Si no hubiera ingresos, podría recibir por transferencia el costo total de esa CBE. Entonces, habrá casos donde se subsidie completamente la canasta, otros parcialmente, y otros sin ningún tipo de subsidio.

Sin embargo, ese porcentaje no fue definido. El Gobierno analiza que pueda depender según deciles. Es decir, que en las familias más vulnerables, podría ser del 2%. Según datos que cruzaron entre Energía, Economía, Innovación, el ENRE y el Enargas, hay casi 5 millones de hogares que tienen ingresos por debajo de la canasta básica total que releva el Indec, hoy en casi $600.000 para una familia tipo, mientras que la media de consumo duplica los consumos esenciales de energía (la CBE).

"Hay una proporción importante de la sociedad que va a tener necesidad de poder cubrir la canasta básica con algún tipo de subsidio que se va a implementar", informó Energía durante la presentación, aunque no dio precisiones de cuántas personas son las que serán subsidiadas.

Qué hacer para recibir el subsidio

El Gobierno informó que no se va a requerir ningún nuevo empadronamiento. En el registro que había hecho el gobierno anterior (llamado RASE) para aplicar la segmentación que estuvo vigente desde el 2022, hay 10 millones de personas. Recomendarán a las familias que vuelvan a actualizar sus declaraciones juradas de ingresos en el caso de que hubiera variado con respecto a ese momento.

De los ingresos registrados, tomarán en cuenta las declaraciones que existan ante la AFIP y la Anses. Otras fuentes de datos que mirarán son el programa Hogar de la Anses, mediante el cual reciben subsidios quienes no tienen gas natural y usan garrafas, y finalmente el registro de fallecidos del Renaper.

Quiénes quedarán afuera del subsidio

El equipo de Energía informó que para conocer los ingresos de las familias se tomarán inicialmente los datos que tiene el Estado de ingresos registrados. Sin embargo, también habrá criterios de "presunción" de ingresos no registrados o no declarados.

"La prepaga no será una causa de exclusión, pero si un elemento de presunción sobre los ingresos. No es justo ni razonable que los que puedan pagar no lo hagan a su costo real", aseguró Mariela Beljansky, subsecretaria de Planeamiento Energético. Otros criterios de presunción que podrían tenerse en cuenta son viajes al exterior o gastos con la tarjeta de crédito.



Además, habrá directamente criterios de exclusión, como poseer aviones o barcos, mediante el cual la persona quedará directamente afuera del subsidio, no importa cuál sea su ingreso.