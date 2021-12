"O ahorrás en latas de atún o comprás verdes", la fulminante definición de Cachanosky sobre la malaria argentina

Roberto Cachanosky lanzó este jueves una dura definición sobre el comportamiento actual de las variables económicas y el rumbo de la Argentina de cara a 2022.

"No tenés muchas opciones, o ahorrás en latas de atún o comprás verdes" , sentenció el director del sitio economiaparatodos.net en diálogo con Radio Rivadavia.

Con una nueva alza en la cotización del dólar blue hoy, que se vende en la city porteña a $ 202, el economista catalogado como el segundo referente más escuchado por los argentinos, de acuerdo al relevamiento de la consultora Ejes de Comunicación , desaprobó también el rol del ministro de Economía, Martín Guzmán, al que llamó "un encargado de negocios, un secretario de hacienda", por "no tener la capacidad de generar un shock de confianza".

"El cargo le queda inmenso a Guzmán, no es ministro de Economía, en todo caso es como un encargado de negocios, un secretario de Hacienda" , apuntó.

Además, en otro tramo de la entrevista agregó: "Algunas cosas son populismo puro de izquierda, que anuncian cualquier barbaridad y nunca lo van a poder financiar. Una política es anunciar una serie de medidas a aplicar para llevar adelante un plan económico. Vos anunciás un programa y te genera un shock de confianza ".

El blue se recalienta: opera en máximos desde las elecciones





FMI: qué dice entre líneas la auditoría y las pistas de cara a un nuevo programa



"El problema no es solo el déficit fiscal, sino el nivel de gasto público"

El fulminante diagnóstico de este jueves se acopla a la definición que había puntualizado Cachanosky días atrás en su sitio web, donde instó a reformular un "presupuesto equilibrado" donde aborde "el problema fundamental" que "es el nivel de gasto público".

"El acento no hay que ponerlo en el déficit fiscal, sino en la inmoralidad de un presupuesto que se apropia del trabajo ajeno y refleja el comportamiento de una dirigencia política dispuesta a robar con tal de mantener el clientelismo político. No se puede tocar mucho el gasto porque estalla socialmente el país, dicen algunos políticos. ¿Acaso creen que Argentina no va a terminar estallando con este nivel de destrucción de riqueza?", señaló el economista.

En este sentido, concluyó: "La contrapartida del nivel de gasto público es la pésima asignación de recursos y la destrucción de inversiones. El presupuesto debe estar equilibrado, pero el problema fundamental es el nivel de gasto público , a lo que hay que agregar la arbitrariedad de un gobierno que puede cambiar las partidas presupuestarias y el monto total a gastar sin autorización alguna del Congreso".

Argentina sin dólar y un marzo "inatravesable": el preocupante diagnóstico de un economista para el primer trimestre de 2022

Sigue la fiesta en Wall Street, pero con más ruido: proyectan subas de hasta 11% en 2022