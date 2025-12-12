En medio de la reconfiguración geopolítica y la guerra por los aranceles, Argentina y el resto de los países de América Latina y el Caribe (ALC) tienen una oportunidad estratégica para desarrollar un nuevo motor de crecimiento, aseguró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Así lo concluyó la entidad en un seminario internacional de alto nivel organizado en Santiago, Chile, donde autoridades y especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer y ampliar las relaciones económicas y de cooperación.

Mientras la tensión entre EE.UU. y China hace oscilar la economía global, la CEPAL pone la mira en la India. José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo del organismo propuso “replantear la inserción internacional de América Latina y el Caribe con visión prospectiva”.

Esta estrategia busca que la región actúe con mayor agilidad en un escenario global competitivo y diversifique sus riesgos, reduciendo la exposición a shocks externos.

Argentina en la ruta India-Mercosur

Si bien el foco del encuentro es regional, las conclusiones tienen una implicancia directa para Argentina, especialmente considerando que India es uno de los principales socios fuera de la región del Mercosur.

Las negociaciones en curso para la ampliación del Acuerdo Preferencial de Comercio (APC) India–Mercosur fueron destacadas como un reflejo del interés creciente. Para Argentina, este acuerdo es clave para diversificar las exportaciones, actualmente concentradas en commodities, y comenzar a incluir bienes y servicios con mayor valor agregado, un desafío que la CEPAL identificó como pendiente.

Por su economía históricamente sensible a las fluctuaciones de sus socios comerciales tradicionales (como Brasil, la UE y Estados Unidos), la Argentina encontraría en India un nuevo polo para “construir resiliencia y capacidad prospectiva”, según el titular de la CEPAL, buscando sumar nuevos motores de crecimiento.

Un socio impulsor

El seminario puso de relieve la trayectoria de la India, que hoy es la quinta economía global y camina a convertirse en la tercera para 2030, con un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los 3,7 billones de dólares y una población que supera los 1400 millones de personas.

“India es actualmente una de las economías emergentes más dinámicas del mundo”, destacó Salazar-Xirinachs y agregó que “su profundo proceso de transformación puede aportar lecciones valiosas para América Latina y el Caribe,

Aunque el comercio bilateral entre ALC e India se acerca a los u$s 50.000 millones, la CEPAL advierte que este intercambio aún está “lejos de alcanzar su potencial” y se caracteriza por una baja participación de productos y servicios de alta tecnología.

“América Latina y el Caribe necesita complementar sus vínculos económicos tradicionales con una estrategia más amplia de diversificación hacia economías emergentes como la India, los países del Golfo, ASEAN y África”.

La Embajadora de la India en Chile, Abhilasha Joshi, reafirmó el interés de su país en la región, destacando un mensaje de “colaboración, ambición y prosperidad compartida”.

El encuentro de la CEPAL sirvió como punto de partida para que autoridades y especialistas de ambas regiones debatan temas clave como las nuevas fronteras para ampliar la cooperación en comercio, inversión y tecnología. La meta es transformar estos espacios de diálogo en “insumos para políticas públicas, alianzas empresariales, proyectos público-privados y mecanismos de cooperación sostenibles”.

El llamado final a Argentina y al resto de la región es claro: en un orden global marcado por la rivalidad tecnológica y la competencia, la visión prospectiva y la acción proactiva para afianzar lazos con economías dinámicas como India son esenciales para fortalecer y mejorar la trayectoria de desarrollo.