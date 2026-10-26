Tras la victoria de LLA en las elecciones, se disparó un índice clave que señala la confianza en Milei.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) volvió a subir en octubre, aunque el avance fue leve y no alcanzó para revertir el deterioro acumulado durante el año. El indicador que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella aumentó 0,9% respecto de septiembre y se ubicó en 1,95 puntos, en una trayectoria de subas y bajas que recuerda al movimiento de un serrucho: los repuntes se alternan con retrocesos, pero el nivel general continúa bajo.

La imagen sirve para describir la evolución reciente del indicador, aunque con una precisión importante. Desde abril, las variaciones mensuales fueron moderadas y se mantuvieron alrededor de los 2 puntos, sin una tendencia definida. Así lo señaló el propio informe, que advirtió que esos movimientos resultaron compatibles con el error muestral. En otras palabras, la mejora de octubre no alcanza para hablar de una recuperación consolidada de la confianza en la gestión de Javier Milei.

El dato de este mes contrasta con la caída del 5,9% registrada en septiembre. Antes, en agosto, el índice había avanzado 6,4% respecto de julio, después de retroceder 6,5% ese mes frente a junio.

La confianza en el Gobierno sigue lejos de los niveles del año pasado

Más allá de la mejora mensual, el balance del año continúa en terreno negativo. El ICG cayó 20,7% desde fines de 2025 y retrocedió 7% en la comparación interanual. Además, el promedio del índice durante la presidencia de Milei descendió a 2,33 puntos, el registro más bajo de su gestión hasta el momento.

La comparación histórica ofrece otra referencia. En el mes 34 de su mandato, el Gobierno de Milei registró un índice de 1,95 puntos, por debajo de los 2,70 puntos que había alcanzado Néstor Kirchner en el mismo tramo de su presidencia. Sin embargo, el resultado fue superior al de Mauricio Macri, que había registrado 1,76 puntos; Cristina Kirchner en su primer mandato, con 1,70; Cristina Kirchner en su segundo mandato, con 1,65; y Alberto Fernández, con 1,28 puntos.

El cuadro muestra las oscilaciones de la confianza. Di Tella

El informe también mostró que los cinco componentes del índice se mantuvieron en niveles similares a los de septiembre. La honestidad de los funcionarios siguió siendo el atributo mejor valorado, aunque retrocedió 3% y quedó en 2,37 puntos. En cambio, la capacidad para resolver los problemas del país subió 3,3%, hasta los 2,27 puntos, mientras que la eficiencia en la administración del gasto público avanzó 2,5%, a 1,99 puntos.

La evaluación general del Gobierno creció 2,1%, hasta 1,63 puntos, y la preocupación por el interés general aumentó apenas 0,5%, a 1,51 puntos. Así, aunque cuatro de los cinco componentes mejoraron, la evolución no modificó sustancialmente la valoración de la gestión: la honestidad continuó al frente, mientras que la preocupación por el interés general quedó en el último lugar.

Inflación, actividad y mercados: el telón de fondo de octubre

El movimiento de la confianza se conoció después de un mes con noticias económicas desfavorables para el Gobierno. Entre ellas, la aceleración de la inflación: el índice de precios al consumidor de septiembre fue de 1,9%, frente al 1,7% de agosto, según informó el INDEC el 13 de octubre. El dato volvió a mostrar que el proceso de desaceleración de los precios no avanzó en línea recta.

También hubo señales de tensión en los mercados. El riesgo país retomó la tendencia alcista durante octubre y llegó a 707 puntos básicos al cierre del viernes 23, su máximo del año. En la semana previa, el indicador había sumado 59 puntos, un avance del 9,1%.

Estos indicadores ayudan a describir el escenario económico en el que se movió la confianza, pero no permiten atribuirles directamente las variaciones mensuales del ICG. Además, el trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 5 y el 16 de octubre, por lo que sus resultados no captan los acontecimientos de los últimos días del mes.

Los jóvenes vuelven a encabezar la confianza en Milei

El desglose por grupos mostró diferencias relevantes. Los jóvenes de entre 18 y 29 años registraron nuevamente el mayor nivel de confianza, con 2,38 puntos, luego de aumentar 3,6% respecto de septiembre. El grupo de 30 a 49 años se ubicó en segundo lugar, con 1,96 puntos y una suba del 6,5%.

En cambio, los mayores de 50 años registraron una caída del 10,2%, hasta los 1,81 puntos, su nivel más bajo desde el comienzo de la presidencia de Milei. El informe señaló que este segmento mantiene una tendencia declinante desde julio, una evolución que contrasta con la recuperación observada entre los más jóvenes.